北京最美書店 中信啟皓店重開業

曾連續兩年獲評「北京市最美書店」的中信書店北京啟皓店，經歷升級改造後，近日煥新開業。

啟皓店位於亮馬河畔燕莎商圈核心區啟皓大廈西塔一層沿街處，占地800多平方公尺。這家書店打破傳統書店「書+咖啡+活動」的單一形式，以「書」內延展出的文化本身，結合潮流熱點話題、美食、流行健康運動、空間場景藝術化，將靜態文化轉化為多感官的動態呈現。

店內圖書以人文藝術為主要突出品類。入口處設計有場景式展台，展示藝術界典藏級畫冊。作為空間組成部分，藝術裝置作品《構造》由藝術家通過機械舊物再利用組成部件，一個個「冰冷細節」與四處散發活力的書店形成強烈反差。中信書店董事長汪媛媛說：「書店通過跨界融合、藝術設計力賦能新營銷等經營模式，我們在探尋以知識內容服務城市更新的多元途徑。依託自身優勢進行特色化轉型、差異化發展，為實體書店逆勢而為開闢新賽道。」

在這家書店，書不再是一本一本的單個存在，而是將知識進行體系化和主題性展現。書店與中國知名藝術平台Artand合作，策劃了契合當今數位化發展趨勢的藝術書展：「未知與可能－從未來主義到新未來主義」。將繪畫、建築、攝影等畫冊與當代藝術家們的電子交互裝置作品、宣紙裝置以及動畫版畫作品結合，共同探討百年來藝術家們對「未來生活」的想像與思考。書店還邀請到Artand的12位青年藝術家，以風格各異的作品打造了「生活重構：向內探尋的路徑」藝術展，來探尋對生活的精神解讀和重構。

啟皓店還以動態知識服務為創新目標，突出場景社交屬性，關注流行健康運動、環保低碳行動、熱點打卡活動等，將藝術快閃、運動健身、大咖分享會、下午茶、workshop、數位藏品等與圖書文化內容相結合，為亮馬河附近社區、周邊人群提供多維的潮流生活方式。