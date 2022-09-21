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昆山認證3專技 台人可享獎助

聯合報／ 記者林宸誼／綜合報導

為方便台灣民眾就業創業，昆山向江蘇省人社廳申報比照認定的台灣「數字（數位）電子技術士」「電腦軟體設計技術士」「電腦硬體裝修技術士」三個職業技能比照認定專案通過，代表在台灣取得資格證書的台籍員工，到昆山就業創業，也可享受昆山技能人才同等的獎金及補貼。

澎湃新聞報導，江蘇省人社廳日前發布「關於公布國（境）外職業技能比照認定目錄（2022年）的通知」，昆山市向省人社廳申請比照認定的台灣「數字電子技術士」「電腦軟體設計技術士」「電腦硬體裝修技術士」三個專案位列其中。

通知同時明確了蘇州技師學院、昆山仁寶作為台灣職業技能專案的比照認定實施機構，可直接面向社會人員和本企業職工換發對應的職業技能等級證書，享受同等技能人才政策待遇。

2018年12月，昆山市在全省率先開展職業技能等級認定的試點工作，仁寶、啟佳等3家台企成為全省首批職業技能等級認定試點企業。同時，為全面貫通台灣職業資格與大陸職稱體系，市人社局還在深入研究的基礎上形成了台灣68項有重要影響技術資格和技師資格與大陸職稱比照認定辦法，進一步打通了兩岸專業人才、技能人才職稱通道。

2020年，大陸國務院「關於做好自由貿易試驗區第六批改革試點經驗複製推廣工作的通知」中明確，持有台灣「勞動力發展署技能檢定中心」核發的中餐烹調、西餐烹調、美容、女子美髮等職業甲、乙、丙級技術士證書，可直接採認為大陸相對應的職業資格證書。

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