穩產業鏈供應鏈 杭州倡議發布

產業鏈供應鏈韌性與穩定國際論壇19日在浙江省杭州市開幕，主題為「同舟共濟，共克時艱，務實推動構建富有韌性的全球產業鏈供應鏈」。現場發布了《產業鏈供應鏈韌性與穩定國際合作倡議》（杭州倡議）。

中新社報導，大陸工信部黨組書記、部長金壯龍以視訊方式出席論壇並致詞。他表示，舉辦本次論壇是大陸國家主席習近平在二十國集團領導人羅馬峰會上提出的重要倡議，充分體現了大陸對全球產業鏈供應鏈合作發展的高度重視，及大陸維護產業鏈供應鏈韌性與穩定性的決心和誠意。

當前，百年變局和世紀疫情交織，經濟全球化遭遇逆流，全球產業鏈供應鏈安全穩定面臨較大風險和挑戰。金壯龍表示，中方將堅定不移維護產業鏈供應鏈的公共產品屬性，以實際行動深化產業鏈供應鏈國際合作，與各國一道，共同構築安全穩定、暢通高效、開放包容、互利共贏的全球產業鏈供應鏈體系。

塞爾維亞總統阿萊克桑達爾·武契奇在視訊致辭中表示，當前經濟形勢錯綜複雜、不容樂觀，受疫情因素干擾，供應鏈韌性減弱的問題凸顯。世界各國應當從中國經濟崛起中獲得啟示。儘管今年全球貿易面臨諸多挑戰，塞中貿易仍然保持強勁增長。

聯合國工業發展組織總幹事格爾德·穆勒視訊致辭表示，放眼全球，通貨膨脹飈升、經濟衰退、糧食短缺，這是所有國家面臨的共同問題。多邊主義和發展合作比以往任何時候都更加重要。全球各國祗有同舟共濟，才能實現可持續發展目標。

韓國產業通商資源部部長李昌洋在視訊致辭中表示，通過各種雙邊、區域和多邊合作渠道進行溝通，對於實現穩定全球供應鏈至關重要。全球許多公司正飽受供應鏈中斷的困擾。希望此次論壇能够探索出應對當前挑戰的創新性解決方案。

論壇舉辦地浙江是大陸經濟最為活躍的地區之一。浙江省委書記袁家軍在致辭中表示，浙江著力推動規則標準等制度型開放，以數位化改革優化政府服務，高標準建設自由貿易試驗區，探索完善投資貿易自由化便利化制度體系，大力發展數位貿易、市場採購等新業態新模式，不斷創造更有吸引力的投資和營商環境。