東方電機智慧展廳 VR體驗「大國重器」

作為大陸著名的大型發電設備研究、設計、製造骨幹企業，位於四川省德陽市的東方電氣集團東方電機有限公司（簡稱「東方電機」）通過智慧化升級，已經成為全球清潔能源裝備和服務的主要供應商。

在近日舉行的2022世界清潔能源裝備大會上，東方電機智慧產品展示廳應用場景，吸引了廣泛關注。這個展廳可以直觀地理解為「核心和大腦」或「窗口和眼睛」。在這裡，人們可以全方位展示、了解東方電機在清潔能源裝備智慧化升級、綠色智造、能源優化等方面的智慧成果。展廳還增加了當前全球風靡的VR體驗技術，讓嘉賓在廳裡就可「走」進東方電機自主研製的「大國重器」設備內，體驗設備安裝過程與智慧檢修系統，仿佛身臨其境。

智慧展廳是東方電機近年來在清潔能源裝備領域成果的一處縮影。60餘年來，東方電機在「水、火、核、氣、風、光」等領域不斷創新攻堅，累計產出發電裝備近6億千瓦，產品遍布大陸及全球36個國家和地區，發電裝備約占大陸總裝機容量的1/3，大陸每3度電就有1度源於東方電機的裝備。