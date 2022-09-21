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海南救觀光 急推紓困案

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導

「今年疫情對海南旅遊業造成巨大衝擊，旅遊經濟形勢滑落明顯。」海南省旅遊和文化廣電體育廳總規劃師周安偉19日表示，海南旅遊業面臨諸多困難，政府採取超常規措施恢復重振。

中新社報導，海南官方當日舉辦《海南省統籌疫情防控和經濟恢復提振行動方案》和《海南省穩經濟助企紓困發展特別措施（2.0版）》政策解讀記者會，周安偉介紹旅遊業紓困方案。

旅遊業是海南的支柱產業之一，今年受疫情影響嚴重。據海南省旅遊和文化廣電體育廳統計，今年前7個月海南省接待遊客總人數和旅遊總收入與上年同期相比分別下滑17.3%和18.4%。自8月初開始的本輪疫情讓海南傳統暑期旅遊旺季戛然而止，旅遊業全面停擺，旅遊數據下跌幅度料進一步加大。

海南已安排資金專項扶持326家受疫情影響較為嚴重的景區、酒店、民宿、椰級鄉村旅遊點和旅行社，獎補資金合計4400萬元（人民幣，下同）。下一步還將追加安排1億元資金，分別用於向旅遊企業紓困補助、針對遊客發放旅遊消費券，重點支持酒店入住、景點門票等消費場景，吸引島外人流盡快入島旅遊消費。

為加大文旅企業金融扶持力度，海南省級財政將投入1億元設立風險補償池，依託省內政府性融資擔保機構開發「瓊旅保貸」業務，撬動新增10億元銀行貸款額度支持文旅企業。

周安偉表示，為恢復旅遊業熱度，海南將於10月下旬後推出以「疫散雲開，重見海南」為主題的旅遊宣傳推廣活動。

疫情 酒店

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