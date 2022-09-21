廈門銀行慶百家 台農貸首發

「第100家營業網點的開業，也意味著開啟新的征程。」廈門銀行行長吳昕顥19日表示，未來將繼續堅守城商行服務地方經濟的使命，堅持小微和對台特色，大力支持實體經濟發展。

中新社報導，當天上午，廈門銀行漳州龍海支行開業暨百店同慶啟動儀式在福建省漳州市龍海區舉行。現場還舉行「台農貸」產品首發儀式和戰略合作簽約儀式。

根據戰略合作協議，廈門銀行擬在十四五期間向龍海區提供不低於100億元人民幣的意向性授信，金融支持龍海區發展。龍海區區長陳藝章表示，希望該行發揮本土法人金融機構及台資背景等方面的差異化競爭優勢，扎根龍海，不斷創新金融產品，拓寬金融服務管道，助力龍海區推進高質量發展超越。

作為大陸首家具有台資背景的城商行，廈門銀行具有對台金融服務的天然優勢，多年來積極落實以通、惠、情促兩岸融合發展，助力台胞台企登陸第一家園。廈門銀行漳州分行行長于浩表示，龍海支行將深耕龍海經濟，並發揚對台特色，為龍海提供全方位的金融服務。

在「台農貸」產品首發儀式上，廈門銀行漳州分行與漳州市台旺食品有限公司、龍海武林果蔬開發有限公司、慶農（龍海）種苗有限公司、龍海致宏農業科技有限公司共4家台農代表簽署了台農貸首發產品合作意向書，幫助台企台農發展壯大。

據悉，台農貸產品的前身為台農授信專案，可有效解決台農企業融資困難和痛點。該專案自2021年11月率先在漳州市漳浦縣試行，現正式以標準化產品台農貸面向台農進行推廣。