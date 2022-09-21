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抓緊RCEP商機 橫州茉莉花拚外貿

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導

「平陸運河建成後，將為茉莉花產品出口海外帶來便利，南寧市將提升橫州市作為世界茉莉花都的國際影響力，加快推動茉莉花產業國家外貿轉型升級基地建設，讓更多茉莉花產品走進東協市場，將茉莉花產業打造成促進一帶一路開放合作的友誼橋梁。」南寧市副市長劉宗曉19日說。

中新社報導，第19屆中國—東協博覽會召開期間，9月19日，第四屆世界茉莉花大會在廣西南寧開幕。

茉莉花最早起源於古羅馬帝國，漢朝時期，通過海上絲綢之路傳到中國，情定橫州後被廣泛種植。如今，橫州市茉莉花產量約占中國大陸的80%、全球的60%，橫州茉莉花茶成為首批中歐地理標誌協定保護產品，橫州市成為全球最大的茉莉花產業基地。

「茉莉花的歷史，就是一部絲路文明交流史。」橫州市委書記黃海韜介紹說，今年，隨著橫州市持續開發中國茉莉小鎮，建成茉莉極萃園花街花館，引進北京、福建、廣東等地知名企業，帶動本土企業轉型升級，單一的花茶正向盆栽、康養、體育、旅遊等9個產業集群發展。

黃海韜表示，接下來，橫州市將用好《區域全面經濟夥伴關係協定》（RCEP）實施新機遇，融入南寧市加快建設中國—東協跨境產業融合發展合作區，加快打造世界茉莉花產業中心。

近年來，中國大陸茉莉花茶銷售火熱，產業趨勢整體向上。中國茶葉流通協會會長王慶表示，希望此次會議推動中國茉莉花及花茶產業向區域化布局、專業化生產、規模化建設、系列化加工和社會化服務方向發展。

東協 羅馬

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