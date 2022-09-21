陸攜手東協 深化新能源車合作

第19屆中國—東協博覽會於16日至19日在廣西南寧舉行，多家中國車企的新能源車亮相，吸引眾多觀眾的關注，展出的新能源零部件產品則獲得不少業內人士青睞。

新華社報導，中國—東協新能源汽車產業鏈價值鏈的交流合作在這場展會中備受關注。

哪吒汽車的多款新車亮相東博會，並與泰國石油化工生產企業和貿易商PTT公司簽署合作協議，雙方將在充電樁生產與安裝、公共充電服務等方面一同深耕泰國新能源市場。

據介紹，今年8月下旬，哪吒汽車正式進入泰國市場，在泰國多地開設門店，推廣和銷售新能源汽車。「在泰國面市至今，我們已經收到超過五千台汽車的購車意向。」哪吒汽車營銷公司海外事業部副高級總監陳寶說。

泰國青年陳美妮在廣西南寧生活多年，已開上了電動汽車。在她看來，新能源汽車綠色環保又經濟實惠。現在中國新能源汽車技術相當成熟，希望泰國能跟中國車企更多更深入地開展合作。

中國大陸新能源汽車產銷量連續多年位居全球第一，發展迅速，可選品牌和車型豐富多樣。業內人士表示，中國大陸智能電動汽車產業在全球具有一定優勢，促使中國和東協汽車產業合作不斷深化。

廣西崇左的南方錳業集團冶煉車間裏，錳礦被製成電解二氧化錳後銷往大陸和出口日本，是新能源電池的重要原料，馬來西亞的錳礦為這家企業提供原料。區域全面經濟夥伴關係協定（RCEP）生效實施後，馬來西亞的錳礦關稅從3%下降到2.4%，使這條連接中國大陸、東協、日本的產業鏈在國際市場上更具競爭優勢。

隨著中國與東協各國產業升級和經濟結構調整，新能源汽車等新興產業合力發展勢在必行。除了原材料進出口，中國和東協加強新能源汽車合作還涉及行業標準、人才培養等。

在印尼投資建廠的上汽通用五菱深耕印尼市場，受到當地消費者青睞。同時，公司與柳州城市職業學院合作辦學，為中國企業印尼生產基地培養印尼本土人才。