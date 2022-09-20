中共廿大、中紀委七次全會前 陸提反腐新情勢

在中共中紀委七次全會及中共二十大召開前，隸屬於中紀委的《中國紀檢監察雜誌》在最新一期出版內容中，回顧過去十年的反腐工作，重提嚴肅查辦周永康、薄熙來等在內六人的重大案件，揭露近年反腐查處數據，並指反腐工作在新時代依然複雜嚴峻，呈現一些新特徵，強調「反腐敗鬥爭永遠在路上」，警示意味濃厚。

據北京青年報旗下新媒體「政知軍」20日報導，雜誌在最新一期內容中，刊發《反腐敗是最徹底的自我革命》一文，提到中共十八大以來截至今年四月，大陸全國紀檢監察機關共立案審查調查438.8萬件、470.9萬人。

文章並點名過去嚴肅查辦周永康、薄熙來、郭伯雄、徐才厚、孫政才、令計劃六位前高官等重大案件，「有力消除了黨內重大政治隱患」。

文章揭露，2022年上半年，大陸全國紀檢監察機關共處置問題線索73.9萬件，立案32.2萬件，處分27.3萬人。其中，處分省部級幹部21人，廳局級幹部1237人，縣處級幹部1萬人。同時，中共十九大以來，全大陸有7.4萬人主動向紀檢監察機關投案。文章強調，官方反腐的高壓態勢一以貫之。

事實上，今年大陸也有不少官員落馬，包括「首虎」西藏自治區政府副主席張永澤，廣西、四川、黑龍江、河北、廣東、上海都有官員落馬，且有部分在同一天被查。

對於反腐的新情況，文章提到，經過艱苦卓絕的努力，大陸新時代的反腐敗鬥爭取得壓倒性勝利並全面鞏固，但形勢依然嚴峻複雜，腐敗和反腐敗較量還在激烈進行，並呈現出一些新的階段性特徵。

文章稱，「防範形形色色的利益集團成夥作勢、『圍獵』腐蝕還任重道遠，有效應對腐敗手段隱形變異、翻新升級還任重道遠，徹底剷除腐敗滋生土壤、實現海晏河清還任重道遠，清理系統性腐敗、化解風險隱患還任重道遠。」

近年，前大陸公安部副部長孫力軍的「孫力軍政治團夥」，就成為大陸反腐的重點打擊對象，目前已揭露成員包括龔道安、鄧恢林、王立科、劉新雲、傅政華等前中共官員。本月1日，中紀委駐國安部紀檢監察組前組長劉彥平被雙開，通報就提到他「政治上徹底蛻變，參加孫力軍政治團夥」。

文章指稱，只要存在腐敗問題產生的土壤和條件，腐敗現象就不會根除，大陸的反腐敗鬥爭也就不可能停歇。

在此之前，中共中央政治局9日召開會議時，研究了十九屆中紀委向中共二十大的工作報告稿。同時，中共第十九屆中紀委第七次全體會議將於10月7日召開。

接著，在預計10月16日於北京登場的中共二十大上，將選舉產生新一屆中央委員會和中央紀律檢查委員會。二十大閉幕後，還將舉行中共二十屆一中全會，選出中共中央政治局委員、政治局常委等新一屆中共領導層。