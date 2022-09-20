俄羅斯煤炭、石油打折出售 大陸進口量猛增

大陸海關總署20日最新發布數據顯示，8月從俄羅斯進口的煤炭及石油數量持續攀高。其中，8月俄羅斯煤炭到貨量達 854 萬噸，年增57%，並創下至少五年來的最高水準。與此同時，8月從俄羅斯進口的原油較去年同期猛增28％，但近4個月來首次將其最大供應商排名交還給沙烏地阿拉伯。

近幾個月來，大陸自俄羅斯進口煤炭數量激增，主因歐盟對俄羅斯煤炭禁令已於8月11日生效。對此，俄羅斯一邊多次減供對歐洲國家輸送的天然氣，一邊對煤炭和石油大幅打折出售，推進與亞洲國家的能源交易，尤其是中國大陸和印度，成了俄羅斯煤炭的大買家。

實際上，大陸已將俄羅斯煤炭關稅降為零，7月從俄羅斯進口煤炭742.1萬噸，創下了近五年來新高後，8月採購數量又高於7月峰值。

分析指出，主因自 7 月下旬起，大陸西部和南部發生嚴重乾旱和熱浪，燃煤電廠加快生產，增加對俄羅斯煤炭等優質動力煤的採購，以提高發電效率。路透預計，今年第4季可能會有更多俄煤流入大陸，因屆時大陸北方需要為冬季的供暖建立庫存。

據報導，俄羅斯在和中國及印度進行能源交易時，價格都相對比較低。7月，俄羅斯動力煤賣給中印的價格約為每噸150美元，澳洲同品質的煤炭卻是每噸210美元。

值得注意的是，路透援引貿易商指稱，隨著大陸和印度加大採購力度，俄羅斯煤炭價格攀升，但仍低於大陸國內同等質量的煤炭。8月底，俄羅斯動力煤運往中國大陸的價格為5,500大卡估價約為每噸155美元，高於一個月前的每噸約150美元。

此外，數據顯示，大陸8月從其最大供應國印尼進口了1582萬噸等級較低的燃煤，比7月增加了35%，但這仍低於去年8月進口的1730萬噸。路透報導稱，中國大陸對印尼煤炭採購量增加之際，利潤豐厚的價格鼓勵公用事業公司下達更多訂單。

大陸對俄羅斯石油進口也不斷攀升。此前大陸海關總署數據顯示，今年7月大陸進口的俄羅斯石油達到714.5萬噸，俄羅斯連續3個月成為中國的第一大石油供應國。最新數據顯示，8月大陸對俄羅斯石油進口總量為834.2萬噸，年增28％。

儘管如此，大陸上個月從沙烏地阿拉伯的石油進口反彈至 847.5 萬噸，比去年同期高 5％，重新回到大陸最大石油進口地。今年以來，沙烏地阿拉伯仍是大陸石油最大的供應國，1至8 月出口大陸石油5831萬噸，年減0.3％，而俄羅斯出口大陸5579萬噸，年增7.3％。