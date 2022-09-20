保時捷汽車每三輛就有一輛賣到中國 Cayenne賣最好

保時捷汽車（Porsche）將在德國法蘭克福股票上市，於當地時間9月19日披露的招股書顯示，中國大陸是保時捷全球最重要的市場，不僅貢獻三分之一營收以及銷量，而且是保時捷最大的單一市場。

招股書資料顯示，2022年上半年，中國大陸市場銷售收入為56.4億歐元，在總銷售收入中占比高達31.47%，超過北美地區的49.68億歐元和整個歐洲的54.92億歐元。

從汽車銷量來看，2022年上半年，保時捷全球銷量14.86萬輛，其中，中國大陸市場汽車銷量為4.67萬輛，在總銷量中占比31.4%。招股書提到，中國的增長主要受高淨值人群增長推動，包括越來越多的女性以及千禧一代（1980年-1995年出生的人）。

從車型來看，在中國大陸起售價為人民幣87.8萬元（約新台幣392萬元）的卡宴（Cayenne），成為了保時捷最受歡迎的車型。今年上半年，卡宴全球銷量4.46萬輛，而在2021年，銷量最高的車型為起售價人民幣57.3萬元（約新台幣256萬元）的Macan，銷量達8.65萬輛。

保時捷經典車型911在今年上半年的銷量為2.15萬輛，2019年到2021年其銷量分別為3.61萬輛、3.1萬輛、3.91萬輛。