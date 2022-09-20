三安光電董事被調查 股價四天跌18%

三安光電董事任凱日前傳出被中紀委調查可能涉及貪腐案，三安光電20日股價下跌7.05%收在人民幣19.51元，連續四個交易日股價累計下跌18.3%；目前市值人民幣873.9億元，已較一年前高峰期人民幣1,500億元市值減少約一半。

一財網報導，三安光電表示，股市不太好，加上最近公告董事的事項，被人利用了傳言。董事被調查的事項，可以看作是該董事在國開行任職期間的事情，與三安光電沒有關係。國家積體電路產業投資基金在三安光電有董事席位，正常增補董事，不存在影響。另外，本次非公開發行股票的中國證監會核准批文有效期沒有變化。

據三安光電2021年年報，任凱在三安光電任董事的任期從2020年7月9日至2023年7月9日。任凱曾任職於國家開發銀行評審二局評審四處處長，三安光電第八屆、第九屆董事會董事，現任職福建省安芯投資管理有限責任公司投資決策委員會主席。任凱同時是中芯國際、長電科技、長江存儲、武漢新芯、湖北紫光、湖北紫芯、三安光電的董事。

2022年9月16日晚，三安光電公告當天從中央紀委國家監委網站獲悉，公司董事任凱涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受中央紀委國家監委駐國家開發銀行紀檢監察組紀律審查和北京市監委監察調查。任凱無法正常履行董事職責，他除擔任公司董事職務外，未擔任公司其他任何職務，不參與公司日常經營管理。該事項不會對公司生產經營、財務狀況等產生影響。

三安光電還公告透露，目前尚未完成非公開發行工作（注：擬非公開發行A股募集資金，其中人民幣69億元用於湖北三安Mini/Micro LED顯示產業化專案，剩餘補充流動資金），擬將本次非公開發行股票的有效期延長12個月，延至2023年10月14日。

三安光電將於2022年10月10日召開臨時股東大會，審議變更董事、延長非公開發行股票有效期的議案。

三安光電是中國大陸LED晶片龍頭，也被視為中國化合物半導體（第三代半導體）的龍頭。9月13日有傳聞稱三安光電降價10%-15%搶蘋果公司Mini LED晶片訂單，三安光電回應那是“假消息”、其Mini LED晶片供海外客戶的價格穩定。