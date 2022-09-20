力挺中國骨幹企業 陸工信部：鴻蒙裝機量已超3億台
集微網消息，據“工信微報”消息，今日，工信部擧行了主題為“大力發展新一代信息技術產業”新聞發佈會。
會上，當被問及中國大陸操作系統的發展情況時，信息技術發展司副司長王建偉介紹，近年來工信部大力支持操作系統發展，在移動操作系統方面，支持骨幹企業開展核心技術攻關，加快移動操作系統應用推廣和生態建設，其中鴻蒙操作系統裝機量已超3億台。
另外，王建偉還提及，在桌面操作系統方面，推動桌面操作系統與國際主流晶片架構和應用軟體的兼容適配，加快提升產品功能性能，深化推廣應用。在服務器操作系統方面，推動服務器操作系統與主流CPU、數據庫、中間件等軟硬體的兼容適配，加快提高產品國際競爭力。如，歐拉操作系統終端部署量超170萬套。
據悉，華為鴻蒙3（HarmonyOS 3）於今年7月發佈，其帶來的主要升級內容為超級終端、鴻蒙智聯、萬能卡片、流暢性能、隱私安全和信息無障礙六大方面。
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