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蝦皮中國裁員 開會7分鐘就宣布瞬間查無此人

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
大陸蝦皮「光速大裁員」，會議只開7分鐘辦公聊天軟體裡瞬間查無此人。路透
大陸蝦皮「光速大裁員」，會議只開7分鐘辦公聊天軟體裡瞬間查無此人。路透

東南亞電商巨頭蝦皮（Shopee），19日在大陸召開全員大會，會上宣布將啓動團隊調整並削減部分職位。一位Shopee員工表示，在團隊會議上宣布裁員7分鐘後，辦公聊天軟體裡瞬間查無此人，賠償按「N+2」計算，當天就離開公司。

界面新聞報導，對於上述消息，Shopee方面回應稱，「以實現自足發展為目標，公司正優化運營效率。此次調整是持續增效舉措中的一部分，我們會盡力支持受影響人員妥善過渡。」

一位員工表示，在大會結束不久，他任職的部門就有3位同事收到裁員通知，「19日就直接走人了，不過賠償方案給到了『N+2』」，因賠償頗豐，被裁員的員工也沒有過多怨言。

根據蝦皮員工的預估，大陸的蝦皮團隊大約有6000到7000人，此次裁員是各地區分開操作，大陸部門也沒有收到全球的統一通知。

專注於人工智能的垂直社交信息平台「新智元」報導，蝦皮的母公司是冬海集團（Sea），根據研究公司Sensor Tower的數據，生存射擊遊戲Free Fire長期以來一直是Sea最賺錢的遊戲，從2017年到2021年的收入超過40億美元。

這些利潤巨大的遊戲，一直支持一些無利可圖但快速增長的業務，例如蝦皮的電商業務，而如今Free Fire在印度被禁，遊戲收入下降，因此蝦皮從前期的瘋狂擴張，走到了現在的瘋狂裁員。

彭博報導，冬海集團創辦人李小冬15日表示，管理高層將停薪，同時緊縮公司支出政策，雙管齊下幫助公司抵禦經濟放緩的威脅。此前，蝦皮已退出歐洲和拉美市場。

電商 蝦皮購物

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