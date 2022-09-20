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大陸將邁入重度老齡化社會 10年後將有4億老人

聯合報／ 記者陳言喬／即時報導
大陸將在2035年進入重度老齡化社會，圖為山東濱州市沾化區安養中心的老人們。（新華社）
大陸將在2035年進入重度老齡化社會，圖為山東濱州市沾化區安養中心的老人們。（新華社）

大陸國家衛生健康委今天（20日）上午召開新聞發佈會表示，2035年左右，大陸60歲及以上老年人口將突破4億，在總人口中的占比將超過30%，進入重度老齡化階段。

中國網報導，衛健委老齡司司長王海東表示，截至2021年底，大陸全國60歲及以上老年人口達2.67億，占總人口的18.9%；65歲及以上老年人口達2億以上，占總人口的14.2%。據測算，預計十四五時期，60歲及以上老年人口總量將突破3億，占比將超過20%，進入中度老齡化階段。

專家指出，人口老齡化的問題若得不到解決，會加重社會的負擔，加重家庭經濟困難等。老年人對醫療保健、生活服務的需求更多，老年人的生活若得不到保障，會讓人心得不到安定，容易影響社會秩序。此外，老齡化人口會影響勞動力的減少，出現經濟衰落問題。

2019年11月中共中央、國務院印發《國家積極應對人口老齡化中長期規劃》，以近期、中期（2035年）、遠期（2050年）應對大陸人口老齡化問題。

當中規劃稱要通過提高出生人口素質、提升新增勞動力品質、構建老有所學的終身學習體系，提高人力資源整體素質。以及打造高品質的為老服務和產品供給體系。

在出生人口部分，雖然大陸政策已鼓勵生育，但近年出生人口仍不斷下降，今年恐更將出現斷崖式崩跌。根據大陸國家統計局公佈的資料，大陸出生人口2020年是1200萬，2021年降至1062萬，預計2022年出生人口繼續下降，且將跌破900萬。

老年人口 國務院

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