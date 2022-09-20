港股第四家 零跑汽車29日上市籌資327億

零跑汽車20日在港交所公告，香港IPO全球發售股份數目為1.308億股，每股發售價在港幣48到62元（新台幣194元到250元）區間，代表零跑最多將籌資港幣81億元（新台幣327億元），預計於2022年9月29日在聯交所開始買賣交易。

這代表零跑汽車將成為繼「蔚小理」後，第四家登陸港交所的新造車企業。

證券時報報導，零跑汽車成立於2015年12月，由朱江明、傅利泉等人與浙江大華股份共同投資成立。而大華股份是A股的安防龍頭，朱江明是大華股份的聯合創始人，目前仍持有大華股份5.36%的股份，傅利泉則是大華股份的董事長兼實際控制人。

零跑汽車是朱江明繼大華股份後的又一次創業，朱江明曾透露，要再次從零開始，進入智慧汽車產業，所以將公司命名為「零跑」，意指「從零起跑」。

截至招股書披露日，朱江明持有零跑公司11.89%的股份，傅利泉及其配偶陳愛玲合計持有零跑公司19.12%的股份。朱江明、傅利泉、陳愛玲為一致行動人，在零跑公司擁有超三成股權及表決權。

本次IPO之前，零跑汽車已完成6輪融資，總金額超過人民幣115億元，對其投資機構包括杭州市國資委、國信證券、中金資本、紅杉資本、上海電氣等，公司上市前的估值達人民幣220億元。

儘管背靠大華股份，零跑汽車的融資之路相對順利，但仍然難逃造車「燒錢」過快的宿命。招股書信息顯示，2019年、2020年、2021年及2022年前三個月，零跑汽車營收分別為人民幣1.17億元、6.31億元、31.32億元以及19.92億元，其中智慧電動汽車及部件銷售是其主要收入來源。

2019年到2021年及2022年前三個月，零跑汽車對應虧損分別為人民幣9.01億元、11億元、28.46億元以及10.42億元。

零跑汽車方面透露，由於新車型的研發投入及生產設施、銷售網路的擴張，2022年預期將繼續產生虧損。

與「蔚小理」相比，處於造車新勢力第二梯隊的零跑汽車稍顯「低調」，然而今年以來，零跑汽車交付量持續攀升，零跑汽車8月交付量1.25萬輛，年增超180%，在境內造車新勢力的排名中僅次於哪吒，成功逆襲「蔚小理」。前8月，零跑汽車累計交付量7.66萬輛，基本與「蔚小理」持平。

弗若斯特沙利文分析，按交付量計，零跑汽車是境內新興電動汽車公司中增速最快的一家。

零跑汽車的產品主要聚焦價格人民幣15萬元到30萬元的中高階新能源汽車市場，目前已發布四款車型，分別為轎跑S01、純電微型車T03、純電動SUV C11和純電動中大型轎車C01。

由於溢價能力相對較弱，目前的零跑汽車積極進行產品定位的向上布局，同時也在迫切希望通過IPO獲得可持續的融資平台。

業內人士認為，造車新勢力要想在白熱化的產業競爭中生存下來，勢必要持續擴大交付量規模，而支撐交付量上漲的因素非常之多，既考驗企業的技術研發實力、產品定義能力，也考驗著公司的品牌塑造力和服務能力。因此，當前正是新造車企業屯糧草、儲彈藥的關鍵時刻。