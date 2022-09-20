產業轉型 廣東肉鴿賣向港澳
在廣東省梅州興寧市龍田鎮碧園村白石湖的山坡上，一個占地2萬平方公尺的肉鴿養殖基地已被搭建起來。在孵化室裡，多台箱體式孵化機正在孵化種蛋，工人記錄著鴿子出殼、出欄時間；在鴿子棚，一群羽翼豐滿的鴿子練習飛翔。
中新社報導，在距離不遠的加工場，一批經過現代化屠宰生產線的生鮮乳鴿，一部分通過冷鏈冰鮮運輸至廣州、上海和港澳等地區，另外一部分會進入加工環節，經過不同的口味調配，乳鴿半成品出鍋。
「如今養殖基地和食品加工基地已具備出口條件，下一步計劃通過 《區域全面經濟夥伴關係協定》（RCEP）政策的紅利，把興寧鴿品牌推向海外市場。」廣東省梅州市金綠現代農業發展有限公司總經理陳偉波說，該公司的現代化養鴿基地已成為粵港澳大灣區「菜籃子」生產基地和加工企業之一，此前已有產品通過代加工形式進入港澳地區的酒樓和超商等，如今計劃完善產業鏈條，利用自有品牌進軍更大的市場。
10多年前，陳偉波回鄉創業，從土木工程專業跨行飼養鴿子。為了掌握更加專業的養殖知識，陳偉波還到中國農業大學深造。
截至今年9月，該公司的養殖規模已達20萬對，年銷量400萬隻。為了更好地做強品牌，陳偉波在興寧市產業轉移工業園摘牌3萬多平方公尺的建設用地，擬建設年產1000萬隻以上肉鴿活禽屠宰車間及肉鴿休閒食品深加工車間。
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