產業結盟 橫琴粵澳拚觀光財

日前，橫琴粵澳深度合作區舉行琴澳旅遊業務聯盟啟動儀式暨「琴澳聯合旅遊產品」記者會。琴澳旅遊業務聯盟由澳門酒店旅業商會和橫琴旅遊協會共同倡導並發起，是一個開放性、綜合性、非營利的旅遊業務聯盟。

新華社報導，「澳門是中西文化交匯之地，擁有豐富的文體賽事和節慶會展資源。橫琴是改革開放的新高地，擁有得天獨厚的自然環境和載體空間，以聯盟啟動為契機，兩地業界合力實現旅遊資源的高效互補、資源互濟、產業聯動，促進琴澳高質量旅遊發展。」澳門立法會議員、澳門酒店旅業商會會長張健中說。

據介紹，啟動儀式上發布的首批「琴澳聯合旅遊產品」，包含澳門世遺歷史遊、高端酒店度假村套票、年輕人喜愛的文創藝術遊，以及橫琴珠海長隆海洋度假區等系列獨具特色的旅遊產品。

橫琴粵澳深度合作區旅遊協會會長祝傑表示，琴澳旅遊的一體化發展，不僅便利澳門居民，還能通過功能互補和市場共享，對兩地的文旅業產生強勁帶動作用。

此前，琴澳聯合舉辦了「一起去琴澳過大年」、首屆珠澳高校電競聯盟挑戰賽、「粵澳共此時」花海歡樂季、「珠澳導遊職業技能競賽」、「休閒旅遊時代主題大會」等一批跨境文化、節慶、賽事活動，累計吸引了珠澳居民逾10萬人次參與。