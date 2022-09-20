對世界貢獻居冠 近十年 陸GDP年均增長6.6%

大陸國家統計局日前發布的中共十八大以來經濟社會發展成就系列報告顯示，2013年至2021年，大陸國內生產總值（GDP）年均增長6.6%，高於同期世界2.6%和發展中經濟體3.7%的平均增長水平；對世界經濟增長的平均貢獻率超過30%，居世界第一。

新華社報導，根據報告，按年平均匯率折算，2021年大陸經濟總量占世界經濟的比重達18.5%，比2012年提高7.2個百分點，穩居世界第二位。2021年，大陸人均GDP達人民幣80976元，扣除價格因素，比2012年增長69.7%，年均增長6.1%。

創新發展動能增強，創新型國家建設取得新進展。大陸研發經費總量在2013年超過日本，成為世界第二大研發經費投入國。世界知識產權組織報告顯示，大陸在全球創新指數中的排名由2012年的第34位，躍升至2021年的第12位。

協調發展步伐穩健，經濟結構不斷優化。2021年，製造業增加值達人民幣31.4兆元，比2012年實際增長74.3%。2021年，最終消費支出對經濟增長的貢獻率為65.4%，比2012年提高10個百分點，是經濟增長第一拉動力。

綠色發展態勢向好，人與自然和諧共生加快形成。2021年，大陸全國地級及以上城市平均空氣質量優良天數比率為87.5%，比2015年提高6.3個百分點。2013年至2021年，大陸全國累計造林總面積約5944萬公頃。

開放發展邁向更高層次，全面開放新格局加快形成。2020年，大陸貨物和服務貿易總額達5.3兆美元，首次超過美國成為全球第一大貿易國。2021年，貨物和服務貿易總額達6.9兆美元，繼續保持世界第一。

共享發展持續加強，發展成果更多更公平惠及全體人民。現行貧困標準下，2013年至2020年，大陸全國農村貧困人口累計減少9899萬人，貧困發生率年均下降1.3個百分點。2013年至2021年，大陸全國就業人員穩定在7.4億人以上。