海洋動力裝備博覽會 300企業山東聚首

第四屆濰坊國際海洋動力裝備博覽會18日在山東濰坊開幕，共吸引300多家國內外知名企業和海洋科研院所參會，旨在構建良好海洋產業生態，錨定海洋產業建鏈補鏈延鏈強鏈，助力打造上下游深度合作、大中小企業融通發展的海洋產業新格局，增強產業鏈供應鏈韌性和穩定性。

中新社報導，本屆博覽會主題為「藍色科技 賦能未來」，利用AI、VR、3D等先進技術將展區「搬到雲端」，搭建長久開放的雲展館。參展商可隨時在雲展館調整展品和展台效果，企業展台均設置線上洽談室，採購商可通過線上洽談室與參展商進行洽談交流、共商合作，實現會、展、洽一體化，開啟永不落幕的雲上博覽會。

在博覽會上，還舉行了濰坊市海洋高質量發展戰略合作項目簽約儀式，山東海水綜合利用研究中心、推動海洋經濟高質量發展戰略合作協議、濰坊市海洋遙感應用與科技創新實驗室等合作項目正式簽約。

其中，大陸自然資源部天津海水淡化與綜合利用研究所、山東省海洋局、濰坊市人民政府共同簽約共建山東海水綜合利用研究中心合作項目。這是大陸首家海水綜合利用產業研究中心，將重點在海水全要素分析提取、海水綜合利用發展路徑、全產業鏈協同發展等方面開展重大技術攻關和成果轉化，探索制定海水綜合利用產業標準，推動海水綜合利用產業向高端化、綠色化、智能化、融合化方向發展。

本屆博覽會的主題論壇和交流推介還將圍繞海洋碳匯經濟發展等開展深入研討，探索環渤海地區海洋碳匯發展方向、路徑與模式，加速濰坊乃至山東海洋經濟轉型升級。

據瞭解，濰坊是山東乃至大陸重要的海洋產業裝備製造基地，培育壯大了一批以海洋動力裝備、現代海洋化工、海洋生物醫藥和海水綜合利用等為代表的現代海洋產業。目前，濰坊國際海洋動力裝備博覽會已連續舉辦3年，累計簽約項目59個，總投資額達到510.56億元人民幣，搭建了海洋領域雙招雙引和對外開放重要平台。