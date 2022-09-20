從筆頭到宇宙艙 見證上海蛻變

一個球珠、一個球座體及一根細如髮絲的彈簧…這是晨光中性筆筆頭切開後的樣子。15日至18日在上海舉行的首屆世界設計之都大會上，這個剖開的一米多高的筆頭模型，揭祕了晨光自主研發設計的筆頭內部構造。

中新社報導，展區的另一頭還有一個大球——利亞德·藍碩剛發布的新品、元宇宙超時空飛行器（又名：全息超時空宇宙艙），其結構類似地球儀，一次可容納兩人。體驗者坐進「球」裡，可在旋轉中穿梭浩瀚宇宙，看太空站變化等。

從一支筆到一個宇宙體驗球，都是上海製造，背後都有上海設計。

上海是中國大陸近代重要的民族工業發祥地、民族品牌發源地和集聚地。20世紀30年代，上海工業產值約占大陸的50%。1978年，上海工業總產值達到207億元（人民幣，下同），占全大陸的1/8，近200項工業產品產量位居全大陸第一，70多項工業產品趕上或接近當時的國際先進水平，形成了上海牌手表、蝴蝶牌縫紉機、鳳凰牌自行車、大白兔奶糖等一系列家喻戶曉的上海品牌。

中國工程院院士、中國商用飛機有限責任公司首席科學家、C919大型客機總設計師吳光輝在大會期間說，中國商飛在全球有供應商，在大陸國內很多城市有生產製造商，但其所有設計都在上海。他還表示，傳統設計方法已經很難滿足大陸國產大飛機未來的目標，人工智能突破科學計算邊界，可以助力大飛機新發展。

上海家化聯合股份有限公司包裝創意設計總監徐軍說，該企業擁有大陸國家級工業設計中心，這一些年來為企業帶來很多行業領先的產品。

上海自2010年加入聯合國教科文組織「創意城市網路」以來，其設計之都建設成效顯著，創意和設計產業蓬勃發展，一大批優秀設計企業、設計人才加速集聚，產業增加值年均增長率超過10%，國際國內影響力日益增強。2021年，上海創意和設計產業總產出近人民幣1.6兆元。