大陸今年最貴新股 「萬潤新能」人民幣299.88元將上市

大陸今年最貴新股「萬潤新能」19日新股申購，該股發行價達人民幣299.88元（約新台幣1,334元），預計9月底或10月初上市，成為2022年啟動發行的最貴新股。同時，萬潤新能也是A股史上第二貴新股，僅次於當年發行價高達557.8元的禾邁股份。

測算顯示，股民若是抽中1籤萬潤新能（1籤500股）需繳款人民幣14.99萬元。上市後，若漲幅能達到34%，即每股賺人民幣101.96元，則單籤可賺超過人民幣5萬元（約新台幣22萬元）。若漲幅能達到67%，則中1籤賺人民幣10萬元。

公告顯示，萬潤新能發行價人民幣299.88元，發行市盈率75.25倍。萬潤新能不僅是今年A股發行價最高的新股，同時也是A股史上第二貴新股。

資料顯示，除禾邁股份外，義翹神州、石頭科技、福昕軟體、華寶新能的發行價緊隨其後，分別為292.92元/股、271.12元/股、238.53元/股、237.50元/股。

招股書資料顯示，萬潤新能專業從事鋰電池正極材料的研發、生產、銷售和服務，主要產品包括磷酸鐵、磷酸鐵鋰與錳酸鋰等。

其中，從收入構成來看，磷酸鐵鋰是萬潤新能主營業務收入的主要來源，報告期內，占公司整體收入的比重超過 90%，該等材料系製造新能源汽車動力電池、儲能電池等產品的核心材料。

招股書表示，萬潤新能深耕磷酸鐵鋰正極材料領域多年，形成了產業鏈上下游穩定的合作關係與良好的行業口碑，得到了包括寧德時代、比亞迪、中航鋰電、億緯鋰能和萬向一二三等知名電池廠商廣泛認可。

業績方面，Wind資料顯示，今年上半年，萬潤新能營收為人民幣33.95億元，年增386.58%，淨利潤人民幣4.94億元，年增251.90%。

2021年，萬潤新能營收人民幣22.29億元，年增223.84%，淨利潤人民幣3.53億元，年增長890.36%。