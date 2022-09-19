高盛：中共廿大在即 中國股市可能不會再現會前走高

在國際知名投行高盛集團看來，中國共產黨每五年一次的全國代表大會，這次可能不會給大陸股市帶來提振，因為中國的疫情「清零」政策和房地產市場滑坡，加劇了經濟的壓力。

彭博社報道，根據劉勁津（Kinger Lau）等高盛策略師撰寫的一份報告，過去在這一關鍵政治事件前，增長勢頭往往強勁，但這次歷史能否重演尚不確定。中共二十大定於10月16日召開。

這份發表於星期天（9月18日）的報告稱，在過去黨代會召開之前的月份，MSCI中國指數一般有大約2%的回報率，大宗商品週期類股和部分消費類股也會表現良好。該指數本月迄今已下跌超過8％，表現不及地區和全球股市。

由於清零政策是妨礙增長的關鍵因素，高盛認為財政政策正在承擔支撐經濟的主要任務。

報告說，預計在二十大後政策不會發生重大變化，但認為人事變動落定，「可能會改善政策協調和更有效實施」。

高盛策略師表示，中國大陸股票比境外持股票處境更好，因為外資持股比例較低，以及對外部風險因素的敏感度也較低。

他們並寫道，政策勢將延續的前景預示著，能從政策寬鬆獲益的行業和股票應該會表現突出。