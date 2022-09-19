聽新聞
test
0:00 / 0:00

中國新機械人兩倍於歐美 加快彌補勞動力減少

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
巡檢機器人正在中國海油樂東15-1氣田上進行巡檢作業。（新華社）
巡檢機器人正在中國海油樂東15-1氣田上進行巡檢作業。（新華社）

中國人口預料快將見頂，聯合國更已預料印度人口會在2027年左右超越中國。中國仍是發展中國家，長線經濟發展正在面對生育率下降，勞動人口減少的難題。但美國傳媒指出，中國正加快工廠自動化進程，來應對勞動力減少的問題。中國去年新安裝機械人數量，幾乎是歐美加起來兩倍。經濟學家也普遍認為，自動化是中國提高生產率的最可靠方式。

《華爾街日報》引述國際機械人聯合會（International Federation of Robotics，IFR）數據報導，2021年面向中國的工業機械人出貨量，按年大增45%，數量超過24.3萬台。

2021年全球重型工業機械人安裝總量之中，中國大陸佔近一半，全球機械人第一大市場的地位得以鞏固。IFR數據更顯示，中國安裝的新機械人數量，與全球其他國家之和不相上下，並幾乎是整個歐洲及美洲工廠的兩倍。

報導稱，就機械人在生產線普及程度而言，中國仍落後於美、日、德、韓等製造業強國。中國加快自動化，原因除了追趕發達經濟體，還在於隨著廉價勞動力供應減少和工資上漲，中國工廠需要調整。

許多經濟學家認為，中國不能再依賴不斷擴大的勞動力規模來推動經濟增長，因此自動化是中國提高現有工人生產率的最可靠方式，如果中國要擺脫中等收入國家身份，這一步至關重要。

世界大型企業研究會（Conference Board）數據指出，中國2021年每工作小時產出，是七國集團（G7）平均4分1，是美國5分1。此外，中國的生產率增速近年有所放緩，從2000至2010間年均9%增速，降至隨後10年平均7.4%。

中國大陸本土機器人行業正在擴張，但現階段安裝的大多數工業機器人仍由海外，主要是日本製造。

日本機器人製造商安川電機（Yaskawa Electric）中國子公司負責人岡久學（Manabu Okahisa）稱，中國採用機器人的速度，反映了企業嘗試新技術的意願。「中國是一個製造業大國，當一樣新事物出現，他們會迅速嘗試。」

機器人

延伸閱讀

英女王才剛逝世 一中國工廠立即生產50萬面英國旗

Tesla宣佈德州超級工廠完成生產第1萬輛Model Y全電動中型SUV

就市論勢／網通、綠能 有看頭

鐵路工人喊罷工有效 勞工看齊爭權益 全國罷工遍地開花

相關新聞

人行放錢 穩定季底流動性

中國人民銀行再出手穩定季底流動性，釋放逆回購資金約人民幣120億元（約新台幣536億元），並重啟已七個多月未實施的14天...

陸新裝機器人 占全球一半

中國大陸人口預料快將見頂，經濟發展正在面對生育率下降，勞動人口減少的難題，但美國媒體指出，中國大陸正加快工廠自動化進程，...

台商未來 劉兆玄：節能減碳是關鍵

第廿五屆京台科技論壇昨在北京、台北兩地會場連線開幕，兩岸企業家峰會台方理事長劉兆玄說，在當今全球產業趨勢中，節能減碳是永...

寧德時代「朋友圈」 掀IPO潮

全球動力電池龍頭「寧德時代」的上下游企業陸續步入股票上市（IPO）的道路，作為電池巨頭，寧德時代觸角遍及整個供應鏈，通過...

京東集團股權 大洗牌

京東集團董事局主席劉強東意外轉讓京東旗下兩家公司各45%股權給京東集團副總裁繆欽，導致京東物流股價昨（19）日大跌8.6...

大陸拚經濟 雙管齊下

大陸國家發改委表示，在促進消費方面，正加快研究推出政策舉措，積極打造消費新場景；此外也將認真落實新能源汽車產業發展規劃，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。