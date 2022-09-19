陸製造業增加值 連年穩居全球第一

大陸國家統計局日前發布的中共十八大以來經濟社會發展成就系列報告顯示，據世界銀行數據，2010年中國大陸製造業增加值首次超過美國，之後連續多年穩居世界第一；2020年中國大陸製造業增加值占世界的份額達28.5%，較2012年提升6.2個百分點，在全球工業經濟增長中的驅動作用進一步增強。

新華社報導，根據報告，中國大陸工業企業效益穩步改善，工業經濟展現強大韌性。2021年，大陸全國規模以上工業企業實現營業收入128兆元（人民幣，下同），比2012年增長37.7%，年均增長3.6%；實現利潤總額8.7兆元，比2012年增長40.7%，年均增長3.9%。

工業結構不斷優化，發展模式持續轉變。2013年至2021年，裝備製造業和高技術製造業增加值年均分別增長9.2%和11.6%，增速分別高於規模以上工業2.4和4.8個百分點。利潤增長結構進一步優化。2021年，裝備製造業實現利潤占全部規模以上工業企業實現利潤總額的比重為32.1%，比2012年上升1.2個百分點；高技術製造業實現利潤占比為20.8%，比2012年上升10.7個百分點。