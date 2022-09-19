快訊

高溫炎熱早晚溫差大 吳德榮：周末熱帶擾動需觀察

學者預估下一個最可能發生強震的地方是這裡「快準備」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

疫後拚經濟 海南推振興方案

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導

今年多輪疫情衝擊海南經濟，海南官方17日晚發布一攬子提振方案，要求釋放自貿港政策紅利，力保全年經濟發展目標。

中新社報導，2021年海南主要經濟指標增速躋身全大陸前列，今年第一季度亦維持較高增長。但受疫情反覆，尤其是8月以來本輪疫情嚴重衝擊下，海南GDP、投資、消費等核心指標出現短期深跌。

17日公布的《海南省統籌疫情防控和經濟恢復提振行動方案》（行動方案）明確，要迅速有序推動全省主要行業9月全面復工復產，第四季度衝刺發力。

《行動方案》共提出九個方面共35項措施，包括做好疫情防控、推進自由貿易港建設、推動復工復產、擴大有效投資等方面，提出加快提升疫情防控能力，精準防控避免過度防控。

海南經濟恢復發展，自貿港建設是最大動力。

海南將擴大「一線放開、二線管住」試點範圍，加快推動調整優化自貿港產業鼓勵類目錄，強化零關稅政策優勢，加快推進封關運作項目。

在投資領域，《行動方案》提出擴大有效投資，包括加快高速公路、工業項目等重點領域投資，夯實海口、三亞、儋州等重點地區投資，穩定房地產開發投資等。

本輪疫情以來，海南以免稅購物為代表的消費市場嚴重下滑，海南將有序實施消費引流主題活動，聚焦重點領域激發消費潛力，舉辦首屆海南離島免稅購物節專場營銷活動。

疫情

延伸閱讀

成都戰勝疫情 19日起恢復正常生活生產秩序

坦承疫情防控「暴露短板」 拉薩市政府公開道歉

海南防控疫情 確保運輸暢通

海南疫情防控 農產品產銷對接

相關新聞

大陸土地交易市場 回暖

大陸土地市場出現回暖跡象，多家上市房企近期披露大額拿地公告，購買土地以浙江杭州及上海等長三角地區最為明顯。

A股陸企買庫藏 砸3,347億

中國證券報統計，今年以來A股共有435家上市公司發布了股票回購方案（買回庫藏股）。業內人士表示，即便大陸A股上周持續下探...

陸房市金九銀十…今年不夠力

大陸8月房市復甦受阻，未來能否再現「金九銀十」榮景令人恐難以令人樂觀。據中國指數研究院監測，9月前兩周，重點城市商品住宅...

河南鄭州 祭零門檻落戶

河南繼稍早前宣布「保交樓大幹30天」後，再出新招救房市。河南省會鄭州市日前發布新政，擬進一步放寬中心城區落戶條件，提出凡...

從投行看大陸／香港對境外收入課稅最新分析

新草案已表明不課徵三角貿易利得稅，但股利分配和股權買賣的納稅問題，還有待細則及進一步規定公布。

陸攜手9東協國 打造數位絲路

泰國榴蓮乾、越南咖啡、柬埔寨大米……在「雲上東博會」的線上展廳裏，各式各樣的特色商品給觀眾們帶來足不出戶「雲」上遨遊中國...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。