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疫後拚經濟 海南推振興方案
今年多輪疫情衝擊海南經濟，海南官方17日晚發布一攬子提振方案，要求釋放自貿港政策紅利，力保全年經濟發展目標。
中新社報導，2021年海南主要經濟指標增速躋身全大陸前列，今年第一季度亦維持較高增長。但受疫情反覆，尤其是8月以來本輪疫情嚴重衝擊下，海南GDP、投資、消費等核心指標出現短期深跌。
17日公布的《海南省統籌疫情防控和經濟恢復提振行動方案》（行動方案）明確，要迅速有序推動全省主要行業9月全面復工復產，第四季度衝刺發力。
《行動方案》共提出九個方面共35項措施，包括做好疫情防控、推進自由貿易港建設、推動復工復產、擴大有效投資等方面，提出加快提升疫情防控能力，精準防控避免過度防控。
海南經濟恢復發展，自貿港建設是最大動力。
海南將擴大「一線放開、二線管住」試點範圍，加快推動調整優化自貿港產業鼓勵類目錄，強化零關稅政策優勢，加快推進封關運作項目。
在投資領域，《行動方案》提出擴大有效投資，包括加快高速公路、工業項目等重點領域投資，夯實海口、三亞、儋州等重點地區投資，穩定房地產開發投資等。
本輪疫情以來，海南以免稅購物為代表的消費市場嚴重下滑，海南將有序實施消費引流主題活動，聚焦重點領域激發消費潛力，舉辦首屆海南離島免稅購物節專場營銷活動。
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