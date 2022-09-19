德陽中華第一跨 邁入智造時代

總長400公尺、跨距36公尺、高度33公尺，最大起吊重量550噸……，這就是東方電氣集團東方電機有限公司（簡稱「東方電機」）大型清潔能源裝備重型製造數位化車間的規模參數。

在這個有著「中華第一跨」之稱的車間裡，曾誕生了很多「世界之最」，比如單機容量世界第一的白鶴灘100萬千瓦水電機組、世界最大的台山175萬千瓦核能發電機等「大國重器」。

經過不斷地升級，這個車間已經成功化身為清潔能源裝備重型製造數位化車間，集機器人焊接、重型機加控制、數位化裝配等功能為一體。

不久前，2022世界清潔能源裝備大會在四川德陽舉行，該車間作為應用場景之一，向各國嘉賓進行了展示，贏得了廣泛讚譽。

「這個350噸重型臥車上，正在加工華龍一號核能發電機的轉子。」「16公尺立車上正在加工一帶一路項目坦尚尼亞朱利諾水電站的蝶閥閥體，綜合設計製造難度屬於世界級別，這個項目也被譽為坦尚尼亞的三峽！」據東方電機相關負責人介紹，以重型機床控制中心為例，通過機床數位孿生、生產關鍵資訊的動態資料獲取、5G視頻監控等手段，可即時監控能耗、品質、安全等資訊，有力提高了離散製造行業大型機床加工過程數位化、透明化及安全防控等水準。

該負責人表示，東方電機開發的行業首創數位化裝配技術、行業前沿的數位化裝配智慧測量間，以及東方電機機器人焊接中心的規模化應用方案等等，都直觀地呈現了數位化轉型升級帶來的新變化，助力企業積極打造清潔能源裝備領域的「東方精品」。