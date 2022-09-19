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第十八屆贛台會 江西上饒開幕

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導
第十八屆贛台會，在江西上饒開幕。圖／本報江西上饒傳真
第十八屆贛台會，在江西上饒開幕。圖／本報江西上饒傳真

共用新機遇，攜手新發展。9月16日，第十八屆贛台經貿文化合作交流大會（贛台會）在江西上饒開幕。

大陸國台辦副主任潘賢掌在開幕式上致辭表示，他說，江西省委、省政府高度重視贛台合作交流，落實落細惠台利民政策措施，積極推進海峽兩岸產業合作區建設，持續舉辦贛台會，推動了贛台合作向縱深發展。希望台商朋友們通過贛台會這個平台，加深對江西產業資訊、惠企政策、市場機遇等方面的了解，尋求贛台合作新的契機，促成更多成果落地。

江西省省長葉建春指出，通過近20年的共同努力，贛台會已成為兩地經貿合作之橋、人文交流之橋、情感交融之橋。不管遇到多大的困難，贛台兩地深化融合的腳步絕不會停止，贛台各領域的交流合作絕不會斷檔。

葉建春說，今天的江西，已由不沿邊、不靠海的內陸腹地，變成風行天下的開放前沿，熱切期盼更多台商台企將目光聚焦江西、將項目放在江西。今天的江西，發展前景廣闊，營商環境優良，熱切期盼更多台商台企在數字經濟、智能製造、新能源新材料、現代農業、中醫藥等方面加強對接合作。

國民黨副主席夏立言視訊致辭表示，江西與台灣有著深厚的歷史淵源，贛台兩地人民始終保持著頻繁的親情互動，贛台兩地攜手發展，有著廣泛的現實基礎和牢固的情感支撐。連續多年舉辦的贛台會，帶動了台商在江西的投資發展，開拓了台胞對江西的認知視野，已經成為江西對台開展招商引資的閃亮名片，成為贛台兩地加強民間交流，增進民心互通的情感紐帶。

夏立言說，贛台兩地人民應當發揮好贛台會的品牌效應，深化交流互動、增進理解合作。

開幕式上還舉行了授牌儀式，授予上饒鵝湖書院、南昌汪山土庫、南昌職業大學「江西省對台交流基地」，並舉辦了合作協議簽訂儀式和重點合作項目簽約儀式。

台商 夏立言

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