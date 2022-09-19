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陸攜手9東協國 打造數位絲路

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導

泰國榴蓮乾、越南咖啡、柬埔寨大米……在「雲上東博會」的線上展廳裏，各式各樣的特色商品給觀眾們帶來足不出戶「雲」上遨遊中國—東協博覽會的體驗。

新華社報導，隨著數位經濟的高速發展，與時俱進的「雲上東博會」得到參展商們的一致好評。「雲上東博會」實現全年在線運營，2021年海外訪問量比2020年增長132%。

依託強有力的數位技術支撐，「永不落幕」的「雲上東博會」突破了傳統展會空間的限制，讓東博會的影響力進一步擴大。

近年來，數位經濟拉動經濟增長的作用日益顯著，數位化賦能傳統產業與實體經濟的重要作用進一步強化。隨著經貿往來不斷密切，中國與東協國家在數位經濟等領域合作愈發深入，數位經濟也為中國—東協合作注入源源不斷的新動力。

在印尼，中國—東協信息港股份有限公司（中國東信）與印尼電信運營商啟動了物聯網試點項目，主要為印尼民眾提供包括本地通信、國際漫遊、電子支付及物聯網相關業務服務；在寮國，中國東信打造的即時通信App已完成交付，助力當地政府數位化轉型……

「目前中國東信已在9個東協國家開展近20項數位經濟合作業務，打造了一批面向東協的互聯網平台，將中國互聯網應用領域先進技術和成熟商業模式在東協國家進行合作推廣。」中國東信執行總裁甘秋玲說。

近年來，廣西積極推進中國—東協信息港建設，著力打造面向東協開放合作的數位經濟新高地、數位絲路的重要門戶。

目前，南寧國家級互聯網骨幹直聯點已經開通運行，各電信企業省內網間平均時延降至5毫秒以下；建成工業互聯網標識解析二級節點，平台累計的標識註冊量超過1.6億，累計解析量超過4億……

跨境電商為區域經貿往來提供新管道，已成為中國—東協雙邊貿易額不斷攀升的新引擎。

RCEP生效後，中國—東協跨境電商發展勢頭進一步增強，愈來愈多東協商品通過電商平台進入中國尋常百姓家。

東協 實體經濟 電商

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