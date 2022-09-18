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河南鄭州零門檻落戶 搶人才救房市

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
鄭州再出新招救樓市，可以零門檻落戶。也是今年中國大陸首個全面取消落戶限制的特大城市。（每日經濟新聞）
鄭州再出新招救樓市，可以零門檻落戶。也是今年中國大陸首個全面取消落戶限制的特大城市。（每日經濟新聞）

河南繼稍早前宣布「保交樓大幹30天」後，再出新招救房市。河南省會鄭州市日前發布新政，擬進一步放寬中心城區落戶條件，提出凡在中心城區具有合法穩定就業或合法穩定住所（含租賃）的人員，不受社保繳費年限和居住年限的限制，本人及其共同居住生活的配偶、子女和父母，即可在鄭州市申請登記城鎮居民戶口。這也是今年中國大陸首個全面取消落戶限制的特大城市。

近年來，大陸城市開放落戶限制已經是大勢所趨。此前，同為省會的石家莊、南昌、貴陽等地已率先祭出「零門檻落戶」的大招。不過這些省會只是普通大城市，而非特大城市。

據大陸國家統計局「最新城市評級」分析，特大城市以城區人口500萬至1000萬作為界定標準，而城區不含鎮區及鄉村。根據第七次人口普查公報，中國共有7個超大城市、14個特大城市，鄭州正是其中之一。

在14個特大城市中，山東濟南、雲南昆明已逼近零門檻落戶，而遼寧瀋陽、遼寧大連、黑龍江哈爾濱也只剩下就業、社保等為數不多的限制。外界預料，未來幾年，除了北上廣深外，幾乎所有地市都有望取消落戶限制，「零門檻」將會波及更多城市。

至於特大城市突然全面取消落戶限制的原因，官媒河南商報分析，搶人顯然是主要出發點，而經由搶人來維持房市穩定，則是心照不宣的目標。

早前鄭州公布「大幹30天，確保全市停工樓盤全面復工」保交樓專項行動實施方案。為防止建案故意「躺平」，鄭州更推出了「查稅」的措施，稅務部門要對不配合復工的房地產企業進行偷漏稅核查。

這一舉措，針對的正是愈演愈烈的房市爛尾現象，而「保交樓不保房企」成了政策主選項。

根據中國房產信息集團（CRIC）統計，截至2021年末，鄭州涉及停工、延期等的待交付問題建案有274個，涉及2萬5249套住房，數量位居重點二線城市前列。分析人士指出，零門檻落戶從來都不只是為了戶籍改革本身，而是兼有搶人才和托樓市的雙重動機，這原本就是兩位一體的。

另外，據大河網報導，河南省人民政府新聞辦公室17日舉行記者會表示，今年以來，推動694個停工爛尾項目復工建設，實現50個停工爛尾項目竣工交付，200個項目配套設施得以完善，44.7萬套房屋辦理了不動產首次登記；推動省級和鄭州市分別設立100億元人民幣額度的房地產紓困基金，大力爭取國家政策性銀行專項借款，支持已售逾期難交付住宅項目建設交付，第一批專項借款50億元人民幣已下達鄭州。

鄭州 房地產 人民幣

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