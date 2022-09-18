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中國大陸8月財政收入同比增長5.6%

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
大陸8月的全國財政收入同比增長5.6%，結束4月以來持續下降的態勢。（法新社）
大陸8月的全國財政收入同比增長5.6%，結束4月以來持續下降的態勢。（法新社）

中國大陸8月的全國財政收入同比增長5.6%，結束4月以來持續下降的態勢。

據財新網報導，根據中國大陸財政部星期五（9月16日）公佈的數據，中國全國一般公共預算收入即狹義口徑的財政收入，在8月同比增長5.6%，這是4月以來首次實現增長。其中，稅收收入微增0.6%，3月以來首次同比轉正；非稅收入則高增33.5%，增速比7月低2.8個百分點，連續三個月增速超過30%。

據報導，4月以來上海等中國多地疫情蔓延、加之製造業等六行業的增值稅存量留抵退稅政策在4至6月集中實施，導致財政收入持續下降，第二季受衝擊尤其明顯。

大陸財政部解釋稱，8月財政收入實現增長，主要是穩經濟一攬子政策成效繼續顯現，經濟延續恢復發展態勢；大規模留抵退稅集中退付任務基本完成後，退稅衝減收入因素明顯減弱。

由於留抵退稅是針對增值稅的政策，中國增值稅收入受此影響波動較大，8月當月同比增長5.7%，為3月以來首次實現增長。儘管退稅任務大頭在第二季已完成，但7月起穩增長加碼措施中，存量留抵退稅政策新增批發零售業等七行業，稅收收入仍受退稅一定影響。扣除退稅因素後，8月中國大陸全國稅收收入同比增長5.5%，高於自然口徑的0.6%增速。

另一方面，大陸房地產市場持續低迷，影響土地和房地產相關稅種收入整體惡化。8月契稅、城鎮土地使用稅同比下降31%、18.2%，降幅有所擴大；房產稅、耕地佔用稅由增轉降，分別下降8.7%、7.7%；土地增值稅降幅雖略有收窄，仍同比大降18.8%。

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