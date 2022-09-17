大陸按下連7月拋售美債「暫停鍵」 7月轉買22億美元

美國財政部在美東時間16日公布的7月國際資本流動報告（TIC）顯示，中國大陸7月所持美國國債較6月增加22億美元，持倉升至9,700億美元，為此前連續7個月減持動作按下「暫停鍵」。

日本7月所持美國國債較6月減少20億美元，持債餘額降至1.2343兆美元，在6月增持126億美元後重啟拋售，和5月跌破1.22兆美元所創的2020年1月以來持債餘額低谷仍有距離。目前，日本仍為美國國債第一大債主，中國大陸則為美國國債第二大債主。

近期，中、日兩大債主對美國國債的增減持行為備受關注。在此之前，中國大陸已連續七個月減持，從4月到6月接連創2020年5月以來持倉新低，其中5月持倉創近12年來首次跌破1兆美元。即使7月有所回升，也已連續三個月持倉低於1兆美元。

據TIC報告推算，在持有美債的主要國家地區中，7月加拿大增持最多，持倉較6月增加205億美元，持倉總規模仍排在第12位；持倉第三位的英國7月增持192億美元，在持倉前十地區中增持最多，持倉第七位的比利時增持119億美元。

7月美國的主要海外債主的拋售規模都不足100億美元，持倉前十位中，拋售最多的是減持85億美元的開曼群島。

分析指出，中日這兩大債主對於美國國債的操作與美國為抗通膨而激進升息密切相關。一般來說，當升息步伐過快時，美債殖利率也將處於上行階段，投資者會傾向減持美債資產以降低資產損失，當美殖利率下行時再增持。

7月海外投資者持有美國國債總規模為7.501兆美元，較6月增加710億美元。7月海外淨流入美國國債資金231.2億美元，雖然連續三個月淨流入，但流入規模不足6月的一半。

TIC報告還顯示，7月海外投資者連續第七個月拋售美股，拋售603.2億美元，為3月以來最大規模，幾乎是6月流出金額253.6億美元的2.4倍。7月海外投資者連續七個月淨買入美國公司債，買入規模87.8億美元，較6月的139.9億美元減少37%。