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上海科創板造市商制度要來了 首批八家券商獲批

聯合報／ 記者葉文義／即時報導
大陸證監會16日批覆首批8家券商的科創板造市商資格。(摘自中金在線)
大陸證監會16日批覆首批8家券商的科創板造市商資格。(摘自中金在線)

大陸證監會16日批覆首批8家券商的科創板造市商資格，分別是申萬宏源、華泰證券、銀河證券、中信建投、東方證券、財通證券、國信證券、國金證券。市場人士認為，當前，引入造市商機制將有助於進一步提升科創板股票流動性，是進一步發揮科創板改革作用的重要舉措。

從多家券商表態來看，引入造市商制度有助於減少股價波動性，同時有助於提升市場流動性。參與科創板造市也能夠為證券公司增加新的盈利模式，有利於提升證券公司業績的穩健性。

中信建投表示，造市商透過專業的造市雙邊報價和存貨管理能力，可以在較好控制自身風險的前提下，持續為市場提供流動性，有效降低市場買賣成本，並給廣大中小投資者帶來更好的投資體驗。

國信證券指出，截至2022年6月30日，科創板上市公司已超400家，總市值約人民幣5.6兆元。科創板股票交易活躍程度不一，引入造市商極為重要。註冊制背景下市場穩步擴容，部分個股流動性水準下降，引入造市商機制有利於提升科創板流動性與活躍度，滿足市場交投需求，有利於科創板的長遠健康發展。

東方證券相關人士表示，對於證券公司，科創板造市交易業務是一項創新業務，造市商履行為科創板股票提供雙邊持續報價、雙邊回應報價等造市商義務，並從中獲取買賣價差收入。同時，造市交易業務可以與投行業務、研究諮詢等業務聯動，延展客戶服務鏈條，提升證券公司核心競爭力。

根據要求，能參與首批試點的券商必須滿足最近12個月淨資本持續不低於人民幣100億元、最近三年分類評級在A類A級（含）以上兩大條件。也就意味著，此次獲得科創板造市商資格的8家券商，均是三年A級以上評級的優等生。

人民幣 中信 上市公司

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