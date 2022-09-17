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南寧台商不缺席東協博覽會 韓正：善用RCEP擴大朋友圈

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
第19屆中國-東協博覽會和中國-東協商務與投資峰會開幕式，16日在廣西南寧舉行。台商／提供
第19屆中國-東協博覽會和中國-東協商務與投資峰會開幕式，16日在廣西南寧舉行。台商／提供

第19屆中國-東協博覽會和中國-東協商務與投資峰會開幕式，16日在廣西南寧舉行，大陸國務院副總理韓正指出，今年是中國東協全面戰略夥伴關系開局之年，希望雙方用好《區域全面經濟夥伴關係協定》（RCEP）實施新機遇，不斷擴大開放合作「朋友圈」，構建更為緊密的中國—東協命運共同體。

南寧台商協會會長陳輝鴻表示，南寧的農業資源豐富，在南寧投資可享受大陸國家西部大開發、北部灣經濟區等多重優惠政策，而且在南寧投資這幾年，深深感受到南寧市政府各部門的務實高效，要珍惜機遇，用好資源，相信台商投入到南寧鄉村振興一定會大有可爲。

本屆東博會採用「雲上東博會+實體展」模式，實體展首次設立東盟和RCEP精品展區，集中展示各國優勢特色産品。首設中央企業展區，重點展示高端裝備制造、基礎設施建設、國際物流等領域創新發展成果。

參展台商南寧金之都董事長王金都指出，2003年到廣西南寧投資，經過10多年辛勤耕耘，在特色水果新品種栽培技術創新、示範、推廣應用等方面取得顯著成效，在東協博覽會會場，看到人山人海，尤其在農業這一塊人潮熱落，深刻認為只要好的產品好的品種在大陸還是空間很大，市場也很大，未來透過廣西南寧的基地發展到東協市場，相信未來會更好。

本次參展企業總數爲1,653家，311家世界500強企業、大陸500強業、行業龍頭企業、品牌企業、知名企業參展，雲上東博會預計超過2,000家企業參展。

2022年是中國—東協建立全面戰略夥伴關係第一年、RCEP生效實施開局之年，中國—東協自由貿易區3.0版建設即將啓動。本屆東博會主題爲「共享RCEP新機遇，助推中國—東協自由貿易區3.0版」。馬來西亞擔任主題國，韓國擔任特邀合作夥伴，博覽會爲期4天。

東協 台商 馬來西亞

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