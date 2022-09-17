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港股年內最大IPO來了 萬科旗下萬物雲預計本月上市

聯合報／ 記者葉文義／即時報導
萬科旗下物業管理服務商萬物雲預計本月在港交所上市，募資超過8億美元。(摘自中國房地產網)
萬科旗下物業管理服務商萬物雲預計本月在港交所上市，募資超過8億美元。(摘自中國房地產網)

港股市場即將迎來今（2022）年以來規模最大的首次公開發行（IPO）。大陸地產開發商巨頭萬科旗下物業管理服務商萬物雲預計本月在港交所上市，募資超過8億美元，將於下週一（9月19日）開始正式IPO路演（Roadshow），針對機構投資者做推介，預計本月內完成上市。

萬物雲官網顯示，其前身為萬科物業發展公司，成立於1990年。2020年10月31日，萬科物業發展公司正式更名為萬物雲空間科技服務公司（簡稱：萬物雲）。作為物業管理服務提供者，萬物雲的業務模式主要分為三大業務板塊：社區空間居住消費服務；商企和城市空間綜合服務；AIoT及BPaaS解決方案服務。

截至2022年6月30日，社區空間居住消費服務方面，萬物雲的合約建築面積約9.3億平方公尺，簽約管理的物業數目為4096個；在管建築面積約7億平方公尺，在管物業數目為3035個。商企和城市空間服務方面，截至2022年6月30日，其總合約建築面積約1.6億平方公尺，簽約管理的專案總數達1929個，而在管建築面積約1.4億平方公尺，在管專案數目達1706個。

萬科於2021年11月5日正式公告，擬分拆萬物雲在港交所發行境外上市外資股（H股）股票並上市。今年4月1日，港交所網站顯示，萬物雲向港交所正式遞交上市申請。今年7月，關於分拆萬物雲境外上市的申請獲得大陸證監會核准。9月1日，萬科分拆萬物雲境外上市通過港交所聆訊。

據港交所官網披露數據，萬物雲的營收由2019年的人民幣139.27億元增加30.3％至2020年的人民幣181.45億元，並進一步增加30.6％至2021年的人民幣237.04億元。

今年上半年，萬科半年報顯示，萬物雲實現營業收入人民幣143.5億元，年增38.2％。其中，社區空間居住消費服務收入人民幣80.8億元，年增34.8％，商企和城市空間綜合服務收入人民幣51.1億元，年增39.7％。

此次IPO吸引的基石投資人包括淡馬錫、瑞銀資管、中國城通控股以及旗下的中國國有企業混合所有制改革基金、潤暉投資、HHLR基金及YHG投資、Athos資本等，基石投資金額約2.8億美元。

人民幣 建築 IPO

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