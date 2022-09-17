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2025年大陸有望開啟太空旅行 要價近千萬台幣

聯合報／ 記者葉文義／即時報導
大陸航太專家指出，2025年大陸有望開始亞軌道旅行，票價約人民幣200萬到300萬元。（摘自環球時報）
大陸航太專家指出，2025年大陸有望開始亞軌道旅行，票價約人民幣200萬到300萬元。（摘自環球時報）

中國航太科技集團所屬中國運載火箭技術研究院研製的「長征十一號」火箭首任總指揮楊毅強近日表示，隨著商業模式的完善，2025年，大陸有望開始亞軌道旅行，票價約人民幣200萬到300萬元（約新台幣890萬到1335萬元）。

楊毅強表示，具體到太空旅行，目前可分三種：第一種是進入空間站，這對遊客的身體、心理素質等有嚴格要求；第二種是以英國維珍銀河（Virgin Galactic）公司的「白色騎士」為代表的透過雙機身航空運載飛機將遊客帶入太空，但該模式舒適感和安全性較差；第三種就是目前技術較為成熟的亞軌道旅行，適合大部分人群。

楊毅強對環球時報表示，在商業航太領域，已形成一定市場規模的就是中國大陸和美國。美國在20世紀80年代開始推進航太商業化，馬斯克成立太空探索技術公司（SpaceX）時，該產業在美國已發展得較為成熟。

他指出，中國商業航太雖起步較晚，但在政策扶持、資本加持和市場需求牽引下，發展態勢風起雲湧，2015年是中國航太商業化元年，2021年的一份報告顯示，中國商業航太的註冊企業已逾370家。過去7年間，在運載火箭、衛星應用等領域均已出現頭部企業，已形成國家隊與民營派互補的格局，發射次數、發射載荷品質和在軌衛星規模均居世界前列。

他認為，目前，大陸的商業航太已從1.0時代進入2.0時代，並有望在5年內進入3.0時代，期間需要將火箭運力提升至5噸到14噸、建設全球性衛星星座、實現火箭可回收並降低成本。

另有數據顯示，從2015年到2020年，大陸商業航太市場規模年複合增長率達到22.09％，這與大陸擁有完整的自主智慧財產權、人才機制以及國家扶持有關。但從商業航太的經濟規模和整體企業估值來看，體量還相對較小，真正靠火箭和衛星盈利的企業較少，目前大陸商業航太企業整體仍處於「積累」階段。

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