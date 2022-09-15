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橫琴整體稅負降低 市場主體活躍

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導

橫琴粵澳深度合作區稅務局13日發布的最新數據顯示，橫琴粵澳深度合作區整體稅負降低，市場主體活躍，營商環境進一步優化。

新華社報導，數據顯示，橫琴粵澳深度合作區企業發展總體向好，經營質效穩中有升。2021年9月至2022年8月，橫琴轄區內企業增值稅發票開票戶數、開票份數、開票銷售金額分別同比增長1.7%、15.1%、38.7%。其中，重點產業企業發展潛力加速釋放，2022年1月至8月，製造業、科學研究和技術服務業、文體娛樂業開票戶數分別同比增長6.3%、5.5%、10.5%。從稅收增速來看，前3位分別是積體電路設計服務業、電腦電子設備製造業和互聯網平台服務業。

2021年度是橫琴稅收政策執行的首個年度，根據實際減免稅額，橫琴澳門居民整體稅負下降達七成；企業申報享受橫琴15%企業所得稅優惠金額達9.46億元（人民幣，下同），同比增長2倍，申報戶數增長62.5%，進一步夯實了合作區發展「基石」。

2021年9月至2022年7月底，稅務部門累計落實新增退稅減稅降費及緩稅緩費約28億元；全額退還增值稅留抵稅額政策行業範圍覆蓋橫琴超7成企業，大規模留抵退稅中小微企業受惠戶數和金額分別佔比96.3%、79.8%；稅收支持創新創業，企業享受企業所得稅研發費用加計扣除25億元。

2021年9月至2022年8月，橫琴新增涉稅市場主體月均約500戶，其中科技研發和高端製造產業等四大產業新登記總企業戶數佔比77%。目前橫琴澳資企業約5000戶，較合作區成立時增長約8%，主要集中在科學研究和技術服務業、租賃和商務服務業、批發和零售業、文體娛樂業等行業。

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