2022製造業大會 聚焦創新成果

根據安徽省政府新聞辦舉行的記者會消息，經大陸國務院批准，2022世界製造業大會（簡稱大會）定於9月20日至23日在安徽省合肥市舉辦。為展示創新成果，大會將舉辦系列活動，累計發布各類產品、技術超百項。

中新社報導，其中，大會首次在開幕式上設立發布活動，將聚焦智、高、新三大亮點，圍繞新一代信息技術、高端裝備製造、新能源汽車、新材料、新家電等新興產業，發布國儀量子鑽石顯微鏡、國盾量子星地密鑰分發系統、本源量子測控一體機等一批新技術、新產品和奇瑞、江淮等新車型。

本屆大會目前已徵集境內外參展企業逾640家。大會將首次舉辦大國製造專題展和製造強省建設發展成就展，舉行首次由美國、德國、日本、韓國和以色列等國家參加的室外農機展。

屆時，一批新產品、新技術、新應用將集中在相關展覽中亮相，其中包括天仙星座首發星「巢湖一號」SAR衛星、大有時空北斗導航定位系統、首款戰鴻載人固定翼空中應急指揮機、銅銦鎵硒發電玻璃飾面構件等。

此外，本次大會國際性十足。截至目前，應邀出席大會的重要境外來賓約200位，包括部分外國政要官員、駐大陸使節及安徽友好省州代表、國際組織及境外商協會負責人等。大會擬舉辦中德新能源汽車產業發展論壇、安徽以色列現代農業合作對接會等國際交流活動。

世界製造業大會已連續舉辦四屆，本屆大會由大陸工業和信息化部、科技部、商務部、國務院國資委、中國工程院、國務院發展研究中心、全國工商聯、全國對外友協、中國中小企業協會、全球中小企業聯盟、安徽省人民政府共同主辦。

據統計，前四屆大會累計集中籤約項目2454個、合約引資額1.9兆元人民幣，項目開工率近九成，覆蓋新一代信息技術、高端製造、新材料、生物醫藥、新能源等十大新興產業。