中星1E上太空 提供優質通信服務

中國大陸在9月13日晚間於海南文昌航太發射場使用長征七號A運載火箭，成功發射「中星1E」衛星。「中星1E」衛星由中國航太科技集團五院研製，是一顆通信廣播衛星，可為用戶提供高質量的話音、數據、廣播電視傳輸業務。

中通社報導，負責運載的是長七A火箭，這是在長征七號運載火箭和長征三號甲系列運載火箭三子級基礎上，通過組合化設計形成的高軌三級液體捆綁式運載火箭，地球同步轉移軌道運載能力不低於7噸，填補了中國運載火箭地球同步轉移軌道5.5至7噸運載能力的空白，可適配直徑4.2米和3.7米兩種整流罩，具備一箭一星和一箭雙主星發射能力。

長七A火箭是大陸首型採用助推器與芯一級集束式分離技術的捆綁火箭，相比通常先分離助推器、再分離芯一級的方式，減少了一次分離環節，同時，集束式分離也減少了一個助推器落區，整個組合體都在一個落區內，有利控制火箭殘骸落區。