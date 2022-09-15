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空巴天津總裝線 正式投產A321

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導

13日，在天津濱海新區綜合保稅區內，首批2件空巴A321飛機大部件運抵空巴總裝線，標誌著亞洲唯一空巴民用飛機總裝線（空巴天津總裝線）將正式投產空巴A321飛機。

中新社報導，空中巴士（天津）總裝有限公司相關負責人介紹，空巴A321飛機是A320系列飛機中最大的成員，擁有單通道飛機中極為寬敞的客艙，單一客艙布局情況下最大載客量可達244人。該項目的運營是空巴天津發展的又一重大里程碑。

據介紹，空巴天津總裝線於2008年投入運營，是繼法國圖盧茲和德國漢堡之後的第三條空巴單通道飛機總裝線，同時也是在歐洲以外的第一條空中客車飛機總裝線。

截至2022年8月底，空巴天津總裝線完成總裝並交付的A320系列飛機數量達到596架。

據悉，空巴在全球的四條A320系列飛機總裝線都將具備生產及交付A321飛機的能力。而作為亞洲唯一空巴民用飛機總裝線，正式投產A321機型，將極大滿足儲備訂單中A321飛機遞增份額所帶來的強勁需求。

天津海關相關負責人介紹，近年來，天津海關創新航空產業全鏈條集群監管模式，實現企業間加工、檢測、維修貨物自由流轉，推動天津濱海新區綜合保稅區形成以空巴項目為龍頭，集航空製造、物流、維修、培訓為一體的航空全產業鏈。

空巴 海關 空中巴士

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