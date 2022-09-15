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國際科技交流 打造「北京樣板」

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導

北京市積極推動科技領域國際交流合作高水平發展，支持企業開展國際聯合研發、協同創新，共建聯合實驗室、國際孵化器、海外科技園區等創新載體，充分利用全球創新資源。支持企業參與國際創新治理，鼓勵牽頭制定一批國際標準，推動創新資源、科學要素共享，打造開放科學的「北京樣板」。

中新社報導，根據北京科技創新國際交流合作成效記者會消息，北京市科委、中關村管委會國際合作處副處長楊頌介紹，北京市以國際科技創新中心建設為引領，搭建國際的交流平台，增強創新政策供給，激發民間主體力量，積極推動科技領域的國際交流合作之高水平發展。

國際科技交流品牌活動方面，北京市承辦中義創新合作周，支持《自然》《科學》《細胞》三大國際頂級學術期刊舉辦北京國際學術交流季活動，牽頭舉辦科技外交官對接會等品牌科創交流活動，推動構建長期可持續的合作交流機制。

楊頌說，北京市現有研發功能外資企業189家。瞄準國際優質創新要素，以政府引導、企業主導的合作方式，吸聚國際人才、國際研發機構等落地北京發展。

楊頌指出，支持企業以北京之創新成果為媒介，參加國際知名展覽展會、在境外舉辦國際會議，加強國際交流，服務科技合作創新發展。

楊頌介紹，北京市將會持續擴大開放創新，圍繞促進國際人才、技術、資本等創新資源高效流動，加強國際科技創新合作。

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