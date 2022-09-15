楊淩高新區 助力國際農業交流

「澆水、施肥、控溫、控溼……沒想到這些都能通過手機控制，農業生產還可以這麼方便。」在楊淩智慧農業示範園智慧溫室，來自哈薩克的留學生然努爾·尼亞茲別科娃驚嘆不已。

新華社報導，這座700多畝的園區位於陜西楊淩農業高新技術產業示範區（簡稱楊淩），是上海合作組織農業技術交流培訓示範基地的實訓基地之一。

近年來，現代農業正成為上合組織國家間交流合作的新亮點。

作為中國大陸首個國家級農業高新技術產業示範區，楊淩聚集著西北農林科技大學等一批農業專業院校、種子研發公司以及農技創新團隊。

「我們選育的小麥品種目前已經在哈薩克、吉爾吉斯、巴基斯坦等國家種植，部分品種的單位面積增產幅度超過60%。」西北農林科技大學教授張正茂說。

來自上合組織國家的種子在大陸的試驗田裏同樣表現驚艷。條銹病被稱為小麥「癌症」，但是在楊淩試種哈薩克小麥品種時，出現了幾株近乎對條銹病完全免疫的植株，這讓大陸的農業科技工作者倍感興奮。

2016年以來，楊淩參與了上合組織國家多個農業科技示範園的建設，位於烏茲別克塔什干州的中烏節水農業示範園是其中之一。

不久前，由西北農林科技大學朱德蘭教授團隊研發的智能水肥一體化灌溉設備在這裡投入使用。

「這套設備採用太陽能驅動，既節能降耗又能節水灌溉，還可將田間數據上傳雲端，實現自動化控制。」在園區負責安裝調試設備的西北農林科技大學學生荊宇鵬說，當地農業專家和農場主對設備很感興趣。

截至目前，楊淩承擔的農業援外技術培訓已覆蓋110個國家和地區，共培訓國外農業官員和技術人員3000多人。

除了實地學習外，楊淩還開通「空中課堂」，針對各國的農業產業發展現狀，開發製作不同產業類型的線上課程。