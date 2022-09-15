中秋假期 上深房市活躍度好轉

中秋假期中國大陸多地樓市低溫運行。不過，據多家機構統計，包括深圳、上海在內的部分城市住宅市場交易活躍度同比有所好轉。

中新社報導，中指研究院13日發布的數據顯示，2022年中秋假期期間（9月10日至12日），重點監測城市新建商品住宅成交面積較去年中秋假期下降31.6%。不過，部分城市如深圳、上海等受政策環境優化、疫情得到有效控制等因素帶動，市場活躍度略有好轉；而長沙、西寧、南京等地新房成交規模降幅（較去年中秋假期）均在七成以上。

諸葛找房數據研究中心當日發布的數據也顯示，中秋假期期間，大陸重點14城新房成交3477套，較去年中秋假期小幅下降5.34%。

中指研究院指數事業部市場研究總監陳文靜認為，8月以來，大陸官方允許地方一城一策靈活運用信貸等政策，合理支持剛性和改善性住房需求等，進一步明確了支持房地產市場穩定發展的信號。短期來看，各地因城施策的力度有望進一步加大，「保交樓」相關舉措繼續落地見效，加上信貸環境的優化改善，政策效果有望逐漸顯現，特別是熱點一二線城市，購房者預期和置業信心有望逐漸回升，但對於大多數城市來說，市場情緒的修復仍需要時間。

諸葛找房數據研究中心認為，整體來看，今年中秋假期新房成交表現雖平淡，但也未見大幅下滑，傳遞出市場緩慢恢復的信號，其中部分熱點城市率先修復。

該機構數據顯示，中秋假期期間，佛山新房成交841套，較去年中秋上漲68.2%；其次為武漢，成交409套，較去年上漲63.6%；深圳新房市場活躍度也有明顯提升，中秋假期成交338套，較去年中秋上漲27.5%；上海則較去年中秋上漲6%。

相比新房，重點城市二手房市場成交表現更好。

據諸葛找房數據研究中心監測，中秋假期，6個重點城市二手住宅成交490套，較去年中秋假期成交量上漲19.5%。

其中，東莞、深圳、杭州、佛山均上漲。二手房或將先於新房市場復甦。