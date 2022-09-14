快訊

追81分鐘送醫真相 恩恩爸：竟還有胡說八道增加我們痛苦

【即時短評】張善政案 行政機關不該配合選舉和稀泥

李克強：延長製造業緩稅補繳期限 加大紓困

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
大陸國務院總理李克強。（新華社）
大陸國務院總理李克強。（新華社）

大陸總理李克強13日主持召開國務院常務會議，決定進一步延長製造業緩稅補繳期限，加大力度協助企業紓困；確定專項再貸款與財政貼息配套，支持部分領域設備更新改造，擴市場需求、增發展後勁；部署進一步穩外貿穩外資舉措，助力經濟鞏固恢復基礎；確定優化電子電器行業管理措施，降低制度性交易成本，更大激發市場活力。

央視新聞報導，會議指出，穩經濟關鍵要保市場主體。對製造業中小微企業、個體工商戶緩繳的所得稅等五稅兩費，9月1日起再延遲4個月補繳，涉及緩稅4400億元（人民幣，下同）。

同時對製造業新增留抵稅額即申即退，2個工作日到帳，今年後4個月再為製造業退稅320億元。

會議並決定，對製造業、社會服務領域和中小微企業、個體工商戶等第四季度更新改造設備，支持銀行以不高於3.2%利率投放中長期貸款。人民銀行按貸款本金的100%予以專項再貸款。再貸款額度2000億元，期限1年、可展期兩次。

會議指出，開放是中國大陸基本國策，要加力穩外貿穩外資。保障外貿企業用能、物流等，必要時全力予以支持。抓緊新設一批跨境電商綜試區，更大力度支持海外倉。提升港口集疏運效率，保障產業鏈供應鏈穩定。推動重點外資項目盡快落地。壓實外貿外資大省責任，有關部門加強協調服務。

此外，為提升能源保障能力和促進綠色發展，會議決定，核准已列入規劃、條件成熟的福建漳州二期、廣東廉江一期核電項目。強化全過程監管，確保安全萬無一失。

外資 電商

延伸閱讀

李克強：穩經濟政策能用盡用 促消費拉動經濟

李克強：要繼續推出穩經濟政策 促消費為主拉動力

英國女王逝世 習近平、李克強致唁電：深切哀悼

大陸總理李克強：降低制度性交易成本

相關新聞

經濟重創…料3年後香港辦公室過剩 面積如250個足球場

香港辦公室多年供不應求而且租金是全球最貴之一，英媒報導，香港防疫隔離政策使經濟陷入衰退，不少國際銀行及企業縮減在港規模，...

李克強：延長製造業緩稅補繳期限 加大紓困

大陸總理李克強13日主持召開國務院常務會議，決定進一步延長製造業緩稅補繳期限，加大力度協助企業紓困；確定專項再貸款與財政...

陸銀超會賺/不靠獨門生意，3家在台陸銀獲利，五年來首度超越國銀登陸賺的錢

近年國內人民幣存款餘額下降，直接衝擊大陸銀行在台分行的存款水位，儘管主要獲利來源變少，但三家陸銀在台分行獲利依舊持續成長...

澳門將重新批出6個賭牌 7家公司競投

全球重要賭城之一的澳門重新為當地賭牌接受競標，預定批出最多6個賭牌，據公布；當局今天傍晚截標，共有7家公司競投

大陸名創優品MINISO被控上市文件造假 面臨集體求償

美東時間時間9月13日，美國律師事務所The Klein Law Firm發佈英文新聞稿稱，已代表名創優品集團控股有限公...

大陸加力紓困 延長製造業緩稅補繳期限

大陸國務院總理李克強13日主持召開國務院常務會議，決定進一步延長製造業緩稅補繳期限，對製造業中小微企業、個體工商戶緩繳的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。