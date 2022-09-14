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上海集成電路產業規模達1.1兆元 14奈米實現規模量產

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
上海市官方14日介紹，全市集成電路產業規模達到人民幣2,500億元（約新台幣1.1兆元），約佔大陸全國25%。圖為中芯國際。記者林則宏／攝影
上海市官方14日介紹，全市集成電路產業規模達到人民幣2,500億元（約新台幣1.1兆元），約佔大陸全國25%。圖為中芯國際。記者林則宏／攝影

上海市經濟信息化工作黨委副書記、市經濟信息化委主任吳金城14日在中共上海市委外宣辦舉行「奮進新徵程 建功新時代」黨委專題系列記者會上，介紹了當前上海集成電路產業階段性成果。他指出，上海企業在集成電路領域，已經實現14奈米先進工藝規模量產，90奈米光刻機、5奈米刻蝕機、12英吋大矽片、國產CPU、5G晶片等實現突破；全市集成電路產業規模達到人民幣2,500億元（約新台幣1.1兆元），約佔大陸全國25%，集聚重點企業超過1000家，吸引大陸全國40%的集成電路人才。

事實上，據IT之家報導，中芯國際第一代FinFET 14奈米工藝早於2019年第四季便完成量產，第二代 FinFET N+1 工藝先前規劃在2021年底實現規模量產，至今終於確認。而這裡的14奈米並非指代去美化產品。

此外，根據中芯國際公布的訊息，N＋1工藝和現有的14奈米工藝相比，性能提升了20%，功耗降低了 57%，邏輯面積縮小了 63%，系統單晶片（SoC） 面積減少了55%，接近台積電8nm工藝，之後的N+2工藝性能和成本都會更高一些。

吳金城也提到，上海聚焦綠色低碳，聚焦能源清潔化、原料低碳化、材料功能化、過程高效化、終端電氣化和資源循環化等「六化」趨勢，推動「新技術、新工藝、新材料、新裝備、新能源」五大領域發展，加快培育綠色企業、零碳示範工廠、綠色產業鏈，2025年產業規模達到5,000億元。

奈米 上海

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