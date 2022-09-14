台灣商品銷陸遭卡 國台辦：已透過兩岸協議通報要求

近月多家台灣食品廠遭大陸「暫停進口」，也屢傳貨品未標示「中國台灣」被卡關，被問到何時能消除通關障礙，大陸國台辦發言人朱鳳蓮14日指出，這些情況大陸相關部門已透過「海峽兩岸農產品檢疫檢驗合作協議」聯繫渠道，向台灣通報了有關的事項和要求。

8月初美國眾議院議長裴洛西訪台後，大陸海關根據《進口食品境外生產企業註冊管理規定》，限制未完成更新註冊之千家台灣食品公司「暫停進口」，接著台灣輸陸貨品也屢因被陸方要求標示「中國台灣」，遭到卡關，因此協請主管部門，經濟部國際貿易局轉財政部關務署處理。

對於台灣食品廠的暫停進口問題，朱鳳蓮說，為了落實食品安安全法以及實施條例等規定，大陸海關總署於2021年4月發布了《進口食品境外生產企業註冊管理規定》，在今年的1月1日起實施註冊管理規定，優化了註冊程序，包括實施分類管理，明確企業主體責任，所在地主管部門監管責任等。

朱鳳蓮說，這些情況相關部門已經透過「海峽兩岸農產品檢疫檢驗合作協議」聯繫渠道，向台灣通報了有關的事項和要求。她說，大陸相關的主管部門，會繼續按照有關規定處理台灣輸大陸食品生產企業註冊的相關事宜。

據一名受影響的台灣食品公司負責人向本報表示，在遭暫停進口後，他們已經透過補件，甚至重新註冊等方式因應，預計本月底可陸續恢復銷陸，惟糕餅相關產品已無法趕上日前的中秋檔期，只能著眼未來的銷售表現來彌補損失。

至於台灣貨品因未標示「中國台灣」被卡關，業者協請經濟部國際貿易局轉財政部關務署處理一事，大陸國台辦並未在14日的記者會上作出回應。