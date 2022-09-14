力挺楊丞琳 國台辦：憶苦思甜是經常有的情懷
藝人楊丞琳日前在大陸綜藝節目上，一番關於「廣東人」與「台灣吃海鮮很奢侈」的發言引起爭議，大陸國台辦發言人朱鳳蓮14日對此直言，她看到相關報導的反應是，「憶苦思甜」不是兩岸民眾品味人生經歷時，經常會有的一個情懷嗎？接著抨擊民進黨一些政客藉機大作文章，是轉移焦點、煽動對立。
朱鳳蓮14日主持國台辦例行記者會，對於楊丞琳，以及部分在大陸發展的台灣藝人，成為部分台灣網友、民進黨政客的攻擊對象，做出上述表示。
朱鳳蓮說，她看到相關報導（楊丞琳新聞）的反應是，「憶苦思甜」不是兩岸民眾品味人生經歷時，經常會有的一個情懷嗎？
她還說，那這麼簡單的事情，民進黨一些政客一哄而上的接替發揮、冷嘲熱諷大作文章，但是對台灣民眾所關心的民生的問題反而是三緘其口，說明他們（指綠營政治人物）也只是會靠耍嘴皮子來轉移焦點、煽動對立。
朱鳳蓮接著強調，大陸落實同等待遇措施，歡迎和鼓勵台灣的文藝工作者來大陸參與相關事業，不少台灣演藝人員也都積極參與大陸的廣播影視節目創作，在重大文藝活動上演出，在熱門的影視劇、綜藝節目中有精彩的表演，在大陸收穫粉絲，同時他們（指台灣藝人）也都主動的承擔社會責任，關注時事，熱心公益，傳播正能量，「對此大家是充分的肯定的。」
朱鳳蓮舉例，上週四川瀘定地震發生後，看到數十位台灣演藝人員，都透過社交媒體來發文加油，「這是非常好的。」
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