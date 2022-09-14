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星巴克最新中國戰略：每9小時開一家店 2025年達9000家

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
全球連鎖咖啡巨頭星巴克（Starbucks）13日宣布中國戰略，預計在2025年門店達9000家。歐新社
全球連鎖咖啡巨頭星巴克（Starbucks）13日宣布中國戰略，預計在2025年門店達9000家。歐新社

近期在大陸連鎖咖啡市場聲勢走弱的星巴克持續出招拓市場。星巴克於13日召開2022投資者日，會上透露星巴克對中國大陸的戰略，星巴克全球執行副總裁、星巴克中國董事長王靜瑛（Belinda Wong）表示，到2025年，星巴克中國的門店數將達到9000家，與現有的數量相比要增加接近一半。「用更加生動地角度來說，在未來二至三年的時間里，每隔9個小時就有一家新的星巴克門店出現在中國。」

王靜瑛指出，截至2022財年，星巴克中國總共有近6000家門店，註冊會員數達到8500萬人，其中在過去90天內的活躍會員數達到1500萬人。她提及，伴隨著大陸在2020-2030年間城市化率和中產家庭數量的持續增加，人均咖啡的消耗量也將穩步提升。面對如此廣闊的市場前景，星巴克也將持續加大對中國地區的投資，希望在2025年將註冊會員數擴大至1.7億人，同時近90天活躍會員數量也較目前翻倍。

王靜瑛說，在財務指標方面，星巴克中國希望在三年內實現營收翻倍，同時將營運利潤翻四倍。她表示，星巴克中國在兼顧開店速度的同時，投資回報率也是重要的指標。星巴克中國的門店，預期的投資回收期將在兩年以內。

而星巴克中國的危機感其來有自。據星巴克2022財年第三季報告顯示，其在大陸市場營收年增率下滑 40%，門店銷售額年減44%。星巴克的門店增幅也在大幅度下降。截至2022年8月，星巴克全國門店共5824家，年複合增長率在10%左右的水平。反觀星巴克在陸主要競爭對手瑞幸咖啡，截止今年上半年，瑞幸在大陸的門店數已達到7195家，超越星巴克成為了目前門店數最多的連鎖咖啡品牌。

星巴克 咖啡

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