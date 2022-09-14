新疆外貿增速 全陸第3
烏魯木齊海關副關長吳衛11日晚在記者會稱，今年1月至8月，新疆外貿進出口總值1455.8億元（人民幣，下同），較上年同期增長49.6%，高於全大陸增速39.5個百分點，增速居全大陸第三位。
中新社報導，吳衛稱，其中，出口1209.4億元，增長58.2%，高於全大陸增速44個百分點；進口246.4億元，增長18%，高於全大陸增速12.8個百分點。
特別是8月份，新疆外貿逆疫情而上，進出口總值達301億元，增長119.3%，創月度進出口歷史新高。
他說，烏魯木齊市、伊犁哈薩克自治州、博爾塔拉蒙古自治州等北部10個地州市仍是新疆外貿主力軍，占比達74.4%。南部地區外貿持續發力，占比達到25.6%，特別是喀什地區外貿增長顯著，進出口值增幅達81.5%。
今年前8月，新疆對中亞五國進出口1111.6億元，增長54.7%，占同期新疆外貿進出口總值的76.4%。其中，吉爾吉斯、哈薩克、塔吉克為新疆排名前三的貿易夥伴。
同期，對一帶一路沿線國家進出口1321.3億元，增長54.7%，占新疆外貿進出口總值的90.8%；對RCEP（區域全面經濟夥伴關係協定）國家進出口73.2億元，增長27.1%。
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