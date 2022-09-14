林毅夫：房地產仍是陸經濟動力

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導
房地產仍是中國大陸經濟增長驅動力。圖為大陸民眾在福州一處售樓部瞭解建案資訊。（中新社）
房地產仍是中國大陸經濟增長驅動力。圖為大陸民眾在福州一處售樓部瞭解建案資訊。（中新社）

房地產行業仍將是中國經濟增長的驅動力。但在未來幾年，住房將不再是過去用於投機的資產，而是用於生活的資產，這將使住房市場和經濟都變得更加健康。」北京大學新結構經濟學研究院院長林毅夫表示。

中新社報導，近日，國際金融論壇（IFF）舉行以「亞洲的崛起」為主題的第24期學術會議。林毅夫參加這一會議，並在回答與中國經濟相關的提問時給出上述觀點。

今年以來，中國大陸經濟發展面臨三重壓力，多地散發疫情和房地產市場低迷也拖累了GDP增長。林毅夫直言，經濟增長緩慢會打擊人們對未來的信心。「當你對未來沒有信心的時候，一方面會抑制投資；另一方面也會抑制消費，會使增長更加緩慢。」

在此形勢下，他認為，提振信心非常重要，而這需要刺激投資。可以看到大陸政府已採取一些措施來投資新的基礎設施、工業要素等，投資將創造需求並刺激增長。如果人們對經濟增長和私營部門更有信心，就會開始投資以增加供應，而且在家庭中，人們將有信心購買房產，這將支持房地產行業。

但林毅夫也強調，過去房地產被用於投機，而不完全是居住，現在政府試圖重新定位，要求「房住不炒」。「我認為中國政府會找到辦法支持公共住房，就像我們在新加坡看到的那樣。這類公共住房肯定會有大量投資，這也將刺激中國的經濟增長。」

在談到亞洲的崛起時，林毅夫表示，亞洲各國經濟的蓬勃發展推動亞洲的GDP在全球的占比從50年前的4.1%增長到目前的24%，這個經濟現象需要有以亞洲經濟成功案例為基礎的經濟理論來解釋。全球學術界需要聽到亞洲的聲音。

他認為，西方經濟理論，包括所謂的華盛頓共識，無法區分對待發達國家和發展中經濟體的不同階段。

針對創新驅動發展應更多依靠政府還是市場的問題，林毅夫說，對發展中國家而言，從國外引進技術來改進技術，是一種創新，對於這類創新，私營部門會有動力。同時應用這些技術可能還必須改善人力資本或基礎設施等，而在這些方面，肯定需要政府發揮主導作用。

林毅夫 房地產

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